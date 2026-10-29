Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường khảo sát các dự án giao thông kết nối vùng

Đoàn khảo sát đến vị trí kết nối đường tỉnh 878 với nút giao Thân Cửu Nghĩa (điểm cuối của cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương), thuộc Dự án Đường phát triển vùng Đồng Tháp Mười giai đoạn 2. Dự án có điểm đầu tại vòng xoay Tân Phước (xã Tân Phước 1), điểm cuối tại nút giao Thân Cửu Nghĩa (xã Long Hưng), dài khoảng 13,5 km. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng, mặt đường rộng 26,5 m, nền đường rộng 27,5 m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án hơn 2.800 tỷ đồng.

Đồng chí Ngô Chí Cường khảo sát nút giao Thân Cửu Nghĩa (điểm cuối của cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương).

Tiếp đó, đoàn đã đến khảo sát tại nút giao Tân Phước (vòng xoay Tân Phước), nút giao cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh và tuyến N2. Đối với dự án đường tỉnh 846, điểm đầu giao tại nút giao cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh và tuyến N2 (xã Đốc Binh Kiều), điểm cuối tại vòng xoay Tân Phước (xã Tân Phước 1), có chiều dài khoảng 36 km, dự kiến đầu tư theo quy mô đường cấp II đồng bằng, mặt đường rộng 26,5 m, nền đường rộng 27,5 m, gồm 4 làn xe tốc độ cao và 2 làn xe thô sơ. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng hơn 8.000 tỷ đồng.

Theo Sở Xây dựng, nhằm tăng cường kết nối giao thông từ khu vực Cao Lãnh đến khu vực biển Gò Công, tỉnh đang nghiên cứu phương án đầu tư, hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và kế hoạch đầu tư công đối với các dự án trên trục giao thông này.

Tại buổi khảo sát, các đơn vị cũng kiến nghị điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đối với đoạn đường tỉnh 846 từ Mỹ An đến vòng xoay Tân Phước và tuyến đường dẫn lên nút giao Thân Cửu Nghĩa. Việc hoàn thiện các thủ tục quy hoạch là cơ sở để tỉnh xem xét phương án đầu tư, bảo đảm tính đồng bộ và hiệu quả khai thác của toàn tuyến.

Đồng chí Ngô Chí Cường yêu cầu các đơn vị tiếp tục nghiên cứu kỹ phương án đầu tư, trong đó chú trọng công tác giải phóng mặt bằng, bố trí khu tái định cư phù hợp, bảo đảm quyền lợi của người dân và tạo điều kiện thuận lợi khi triển khai các dự án. Các nội dung đề xuất sẽ được đồng chí trao đổi với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xem xét, định hướng.

Đồng chí Ngô Chí Cường cùng đoàn khảo sát tại nút giao cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh và tuyến N2.

Đoàn đã đến khảo sát dự án hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều (xã Tháp Mười). Đối với Dự án Khu công nghiệp Tân Kiều, dự án hạ tầng có quy mô 148,5 ha, tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 1.397 tỷ đồng, thời gian thực hiện giai đoạn 2016 - 2026. Tuy nhiên, đến nay, một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật vẫn chưa được triển khai. Đáng chú ý, nhà đầu tư dự án thành phần 2 đang gặp khó khăn về tài chính và có đề nghị dừng thực hiện dự án. Trước những vướng mắc trên, tỉnh đang triển khai các thủ tục xử lý tồn đọng, đồng thời nghiên cứu phương án lựa chọn nhà đầu tư mới, bảo đảm cơ sở pháp lý và tuân thủ các quy định hiện hành.

Đồng chí Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo một số nội dung liên quan đến dự án hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều.

Qua khảo sát, đồng chí Ngô Chí Cường đề nghị các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục thanh toán, quyết toán đối với dự án và các hạng mục thành phần; rà soát, xử lý dứt điểm những nội dung còn tồn đọng. Đối với các thủ tục dừng thực hiện dự án, cần khẩn trương triển khai theo đúng quy định; đồng thời nghiên cứu, hoàn thiện các thủ tục cần thiết để tổ chức đấu giá, lựa chọn phương án xử lý phù hợp, tránh kéo dài tình trạng dự án chậm tiến độ, gây lãng phí nguồn lực.