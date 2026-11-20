Đến dự hội nghị có đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp...

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Mỹ Tho kiểm điểm kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2026.

Theo đó, trong năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Mỹ Tho giữ vững đoàn kết, thống nhất, chủ động, quyết liệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Trong đó, đã lãnh đạo thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn phường; công tác quản lý, phát triển đảng viên được thực hiện chặt chẽ, từng bước chuyển sang môi trường số.

99% tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (Nghị quyết 98%).

Đồng chí Ngô Chí Cường phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được thực hiện đồng bộ giữa tổ chức đảng, chính quyền và khu dân cư, đúng chủ trương của Trung ương và Tỉnh ủy.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được phường tăng cường thực hiện.

Ban Thường vụ Đảng ủy phường Mỹ Tho tập trung lãnh đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Kết quả, thu ngân sách trên 186,2 tỷ đồng, đạt 101,16% dự toán tỉnh giao; giải ngân vốn đầu tư công trên 12 tỷ đồng, đạt 100%; tăng trưởng giá trị sản phẩm trên 9%; giảm 19 hộ nghèo, đạt 190% so chỉ tiêu; tạo việc làm 470 lao động, đạt 100%; người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,2%…

Hội nghị đã thảo luận, phân tích những kết quả đạt được; đồng thời, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Chí Cường ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Ban Thường vụ Đảng ủy phường Mỹ Tho đạt được trong năm 2026; đồng thời, đề nghị trên cơ sở kiểm điểm, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy phường Mỹ Tho xác định rõ trách nhiệm, nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục.

Cần tập trung công tác an sinh xã hội, tăng cường huy động người dân tham gia bảo hiểm y tế, năng động sáng tạo trong công tác hỗ trợ người dân thoát nghèo bền vững; đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.