Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường: Đẩy mạnh số hóa, quảng bá các điểm du lịch, di tích trên nền tảng số

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh; Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Tổ Công tác và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh…

Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo, đối với 33 nhiệm vụ tại Quyết định số 07-QĐ/BCĐ ngày 7-3-2026, đến hết tháng 9-2026, tỉnh hoàn thành 24 nhiệm vụ, 4 nhiệm vụ đang thực hiện chưa hoàn thành, 2 nhiệm vụ thực hiện theo tiến độ, 1 nhiệm vụ dời thời hạn và 2 nhiệm vụ chờ Trung ương hướng dẫn.

Đối với 99 nhiệm vụ trọng tâm theo các kế hoạch, chương trình công tác và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, có 65 nhiệm vụ hoàn thành, 18 nhiệm vụ đang thực hiện, gồm: 1 nhiệm vụ dời thời hạn sang năm 2027, 8 nhiệm vụ điều chỉnh thời gian chờ Trung ương triển khai hoặc hướng dẫn và 9 nhiệm vụ chưa hoàn thành. Ngoài ra, có 2 nhiệm vụ dừng triển khai, 14 nhiệm vụ chờ Trung ương triển khai và 2 nhiệm vụ hoàn thành trước hạn.

Quang cảnh đại biểu tham dự tại hội nghị.

Trong quý III và 9 tháng năm 2026, việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Các chỉ tiêu cơ bản bảo đảm tiến độ; nền tảng dữ liệu, hệ thống quản lý điện tử được củng cố; nhận thức và kỹ năng số của cán bộ, công chức được nâng lên.

Quang cảnh đại biểu tham dự tại hội nghị.

Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh. Tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng GRDP đạt trên 55%, kinh tế số đóng góp trên 6,6% GRDP. Hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và cộng đồng góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững.

Việc triển khai Đề án 06 tiếp tục huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị. Dữ liệu dân cư, Căn cước và định danh điện tử phát huy hiệu quả, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy nhanh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao chất lượng phục vụ cơ quan, tổ chức và công dân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Chí Cường đề nghị các sở, ngành và địa phương rà soát, xác định chính xác số liệu người dân thực tế tại địa bàn, tập trung hoàn thành việc cập nhật dữ liệu, Sổ sức khỏe điện tử theo yêu cầu.

Đồng thời, khẩn trương tháo gỡ khó khăn trong mua sắm trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số. Các cơ quan, đơn vị cần chủ động rà soát quy trình, xử lý vướng mắc, đề cao trách nhiệm, không để tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm dẫn đến né tránh, đùn đẩy công việc; bảo đảm thực hiện đúng quy định và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đối với phát triển kinh tế số, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, các sở, ngành cần xây dựng nhiệm vụ, dự án có mục tiêu, sản phẩm cụ thể; tăng cường làm việc với doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy ứng dụng công nghệ, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Đồng thời, đẩy mạnh số hóa, quảng bá các điểm du lịch, di tích và giá trị văn hóa trên nền tảng số.

Bên cạnh đó, đồng chí Ngô Chí Cường đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, sở, ngành và địa phương rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện; tăng cường kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn. Phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng trong hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng số, tích hợp thông tin bảo hiểm y tế và cập nhật Sổ sức khỏe điện tử. Đồng thời, đánh giá thực chất các mô hình thí điểm để lựa chọn cách làm hiệu quả, phù hợp nhân rộng…