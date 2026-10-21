Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường chỉ đạo khẩn trương tổ chức đấu giá cho thuê đất

Tại buổi tiếp công dân, ông Nguyễn Văn Dũng đề nghị được giao đất có thu tiền sử dụng đất, không thông qua đấu giá, đối với phần diện tích 207 m² tại số 10, đường Đốc Binh Kiều, phường Mỹ Tho. Khu đất này được UBND TP. Mỹ Tho và UBND tỉnh cho vợ ông Dũng là bà Trần Thị Mỹ Hoa thuê để kinh doanh dịch vụ giải khát trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020.

Quang cảnh buổi tiếp công dân.

Sau khi hợp đồng thuê đất hết hạn, bà Hoa tiếp tục sử dụng mặt bằng và nộp tiền thuê đất nhưng chưa được ký hợp đồng mới. Đến ngày 16-11-2023, hai bên ký biên bản thanh lý hợp đồng.

Trước đó, khu đất được quy hoạch xây dựng Nhà văn hóa khu phố; tuy nhiên, sau đó, chính quyền địa phương xác định không còn nhu cầu sử dụng khu đất để xây dựng công trình công cộng.

Bà Hoa tiếp tục sử dụng mặt bằng và có đơn đề nghị được thuê đất đến hết năm 2029, nhưng không được chấp thuận. Ngày 5-5-2026, vợ chồng ông Dũng, bà Hoa nộp đơn đề nghị giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với khu đất nêu trên.

Đồng chí Ngô Chí Cường phát biểu tại buổi tiếp công dân.

Qua rà soát các quy định hiện hành, UBND phường Mỹ Tho và các ngành chức năng liên quan xác định, ông Dũng và bà Hoa không thuộc đối tượng được giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2024.

Phát biểu tại buổi tiếp công dân, đồng chí Ngô Chí Cường nhấn mạnh, việc giải quyết vụ việc phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, không thể thực hiện giao đất không thông qua đấu giá khi không đủ điều kiện theo quy định. Việc giải quyết phải bảo đảm công bằng, đúng đối tượng, không làm sai quy định.

Ông Nguyễn Văn Dũng trình bày nội dung kiến nghị.

Đồng chí Ngô Chí Cường ghi nhận việc bà Hoa tiếp tục sử dụng mặt bằng để kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ nộp tiền thuê trong thời gian qua, dù hợp đồng thuê đất đã hết hạn.

Trên cơ sở đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND phường Mỹ Tho và các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, chuẩn bị các điều kiện tổ chức đấu giá cho thuê đất bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, việc cho thuê cần xác định thời hạn phù hợp, có thể xem xét theo từng giai đoạn ngắn hạn, không kéo dài quá lâu, nhằm bảo đảm quyền chủ động của Nhà nước khi phát sinh nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án.

Trường hợp tổ chức đấu giá cho thuê, gia đình bà Hoa được quyền tham gia bình đẳng theo quy định. Đồng thời, cần xem xét thực tế hiện trạng mặt bằng, công trình và hoạt động kinh doanh đã hình thành để xử lý các vấn đề liên quan theo đúng quy định pháp luật.