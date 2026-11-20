Tại buổi tiếp, bà Trần Thị Kim Loan (sinh năm 1969, ngụ ấp An Lạc, xã Mỹ Lợi) kiến nghị xem xét chi trả số tiền bồi thường về đất còn lại 302,222 triệu đồng trong tổng số 389.463.436 đồng đã được UBND tỉnh phê duyệt ngày 31-12-2012, thuộc Dự án Mở rộng cầu Cổ Cò trên Quốc lộ 1.

Đồng chí Ngô Chí Cường phát biểu tại buổi tiếp công dân.

Theo nội dung vụ việc, bà Loan được bà Đặng Thị Tư (sinh năm 1924, đã mất) ủy quyền nhận tiền bồi thường, hỗ trợ của dự án. Tuy nhiên, bà Tư mới nhận tiền bồi thường vật kiến trúc và gia đình tạm ứng để lo hậu sự cho bà Tư; phần tiền bồi thường về đất còn lại chưa được chi trả do phát sinh tranh chấp quyền sử dụng đất với ông Trần Văn Y (con ruột bà Tư).

Đến nay, vụ tranh chấp đã được Tòa án nhân dân cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh giải quyết bằng bản án có hiệu lực pháp luật, xác định ông Y không có căn cứ được công nhận quyền sử dụng hợp pháp đối với phần đất tranh chấp. Tuy nhiên, do trong thời gian chờ giải quyết tranh chấp, khoản kinh phí bồi thường đất chưa chi trả đã được thu hồi, nộp trả ngân sách theo quy trình quyết toán dự án nên việc chi trả hiện gặp khó khăn. Bộ Xây dựng cũng đã có văn bản không thống nhất bổ sung kinh phí với lý do dự án đã hoàn thành và quyết toán.

Bà Trần Thị Kim Loan trình bày kiến nghị tại buổi tiếp công dân.

Tại cuộc họp liên ngành ngày 6-11-2026, các cơ quan liên quan xác định phương án khả thi là xem xét sử dụng nguồn chi khác của ngân sách tỉnh để chi trả khoản bồi thường còn lại, trên cơ sở quyết định của cấp có thẩm quyền và bảo đảm quy định về ngân sách nhà nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Chí Cường thống nhất chủ trương xem xét giải quyết vụ việc, đồng thời yêu cầu các cơ quan chuyên môn rà soát kỹ cơ sở pháp lý, quy trình và thẩm quyền, tham mưu phương án bố trí nguồn kinh phí chi trả bảo đảm đúng quy định pháp luật. Đối với việc chi trả, các ngành chức năng cần phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, xác minh đầy đủ các điều kiện, đối tượng thụ hưởng, nhất là quyền thừa kế và sự thống nhất của những người có liên quan, bảo đảm việc chi trả đúng người, đúng quy định, tránh phát sinh khiếu nại, tranh chấp về sau.

Đồng chí yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tham mưu hướng giải quyết dứt điểm vụ việc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.