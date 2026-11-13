Bí thư Tỉnh ủy mua đặc sản, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết cùng người dân

Ngày 13/11, tại sân vận động tỉnh Cao Bằng, đồng chí Phan Thăng An, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng đã đến dự, chung vui và quây quần cùng đông đảo bà con nhân dân phường Thục Phán trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/2026).

Đồng chí Phan Thăng An, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng ân cần thăm gian hàng mua đặc sản cho bà con.

Ngay từ sáng sớm, không khí tại sân vận động tỉnh Cao Bằng đã rộn ràng tiếng cười nói, tiếng nhạc và sắc màu trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Kinh, Dao... từ 32 tổ dân phố trên địa bàn phường Thục Phán. Hòa chung niềm vui ấy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An đã ân cần thăm hỏi, trò chuyện thân mật và tham gia các hoạt động văn hóa cộng đồng cùng bà con, tạo nên bức tranh ấm áp tình quân dân, gắn kết giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Tại các gian hàng truyền thống, hòa cùng niềm vui nhân dân, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã tự tay lựa chọn "đặc sản" tại các gian hàng nhân dân.

Không giấu được niềm vui, chị Nông Thị Thanh (phường Thục Phán) chia sẻ: “Đây là Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đầu tiên sau sáp nhập. Bà con rất phấn khởi khi được đón Bí thư Tỉnh ủy đến chung vui. Sự gần gũi, vui vẻ và ấm áp của đồng chí, cùng những hành động ân cần khi ghé thăm, lựa chọn và mua ủng hộ đặc sản tại các gian hàng đã góp phần làm không khí ngày hội thêm rộn ràng, ấm áp”.

Nhân dân phấn khởi đón Bí thư Tỉnh ủy thăm quan gian, mua đặc sản giúp bà con.

"Đặc biệt, Ngày hội được tổ chức ngay tại sân vận động tỉnh Cao Bằng – nơi ghi dấu những mốc son lịch sử thiêng liêng. Cách đây tròn 65 năm (ngày 21/2/1961), Bác Hồ kính yêu đã gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng tại chính địa điểm này. Những lời căn dặn của Người về tinh thần đoàn kết và trách nhiệm hết lòng phục vụ nhân dân đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Cũng tại nơi đây, vào ngày 28/1/2026, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp mặt, trò chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng, tiếp thêm niềm tự hào, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương", đồng chí Nguyễn Anh Tuấn Chủ tịch UBND phường Thục Phán chia sẻ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An chia sẻ xây dựng phường Thục Phán xứng tầm đô thị Trung tâm của tỉnh.

Chia sẻ cùng nhân dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An khẳng định, phường Thục Phán không chỉ là địa bàn trung tâm của tỉnh, nơi hội tụ và giao thoa văn hóa của các dân tộc anh em mà còn là vùng đất giàu bề dày lịch sử, truyền thống cách mạng đáng tự hào.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị phường Thục Phán cần nuôi dưỡng khát vọng lớn hơn, quyết tâm cao hơn và có cách làm chủ động, sáng tạo hơn để phát triển xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Cao Bằng – một đô thị văn minh, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết và bản sắc văn hóa: Cấp ủy, chính quyền và nhân dân cần tiếp tục giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng con người Thục Phán văn minh, nghĩa tình.

Xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ: Đảng bộ, chính quyền phường cần nêu cao tinh thần đổi mới, trách nhiệm; đẩy mạnh cải cách hành chính, chỉnh trang đô thị và bảo vệ cảnh quan môi trường. Đồng thời, tập trung phát triển các thế mạnh về thương mại, dịch vụ, du lịch nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân

Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo: Mọi chủ trương, công việc của địa phương phải xuất phát từ sự đồng thuận, tôn trọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Sự hài lòng, niềm tin và cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc của người dân chính là thước đo cao nhất cho mọi kết quả phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khẳng định "Lấy sự hài lòng nhân dân là thước đo mọi chủ trương, công việc của địa phương".

Với phương châm lấy nhân dân làm gốc, lấy đoàn kết làm sức mạnh và lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân phường Thục Phán đã nỗ lực đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 421 tỷ đồng; tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu văn hóa đạt trên 93%; lượng khách quốc tế có phát sinh dịch vụ lưu trú đạt gần 79.000 lượt. Các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục khởi sắc; sự nghiệp giáo dục và công tác an sinh xã hội luôn được quan tâm chăm lo chu đáo.

Đồng chí Phan Thăng An tham gia không gian văn hóa cùng nhân dân.

Biểu dương 14 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An đã trao tặng 42 suất quà nghĩa tình cho các hộ nghèo trên địa bàn phường Thục Phán

Trong khuôn khổ Ngày hội, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi đã diễn ra như: trải nghiệm không gian văn hóa, thưởng thức ẩm thực đặc trưng, thi đấu các trò chơi dân gian và giao lưu múa Sluông Chầu..., thu hút đông đảo người dân tham gia, lan tỏa niềm vui đoàn kết trong cộng đồng.