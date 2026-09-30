Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng rà soát dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng phát biểu tại buổi làm việc.

Chiều 30/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh An Giang Lê Quang Tùng chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Sun Group về tiến độ các dự án đầu tư tại đặc khu Phú Quốc.

Tại buổi làm việc, đại diện Sun Group báo cáo tiến độ các dự án, đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch, thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và cơ chế, chính sách.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng cùng lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành trao đổi, làm rõ các vấn đề được doanh nghiệp nêu, tập trung tìm giải pháp tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Việc tháo gỡ các vướng mắc cũng được đặt trong mục tiêu triển khai các dự án đầu tư, góp phần phát triển đặc khu Phú Quốc trong thời gian tới.