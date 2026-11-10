Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân tiếp xúc cử tri xã Sin Suối Hồ

Dự hội nghị Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh có các đồng chí: Lê Minh Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại xã.

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, cán bộ, công chức, đại biểu HĐND xã Sin Suối Hồ khóa XXII nhiệm kỳ 2026 - 2031, đông đảo cử tri bản Lở Thàng, xã Sin Suối Hồ.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ năm, kỳ họp thứ sáu, kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề); thông tin về dự kiến thời gian chương trình nội dung kỳ họp thứ tám (kỳ họp thường lệ) của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự kiến kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh sẽ tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 8 - 10/12/2026; kỳ họp sẽ xem xét thông qua các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền; chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thức - Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh thông tin tới cử tri dự kiến chương trình kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khoá XVI.

Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh cũng thông tin tới cử tri về kết quả giải quyết và trả lời của cơ quan chức năng đối với các kiến nghị của cử tri xã Sin Suối Hồ sau kỳ họp thứ ba, (kỳ họp chuyên đề), kỳ họp thứ tư (kỳ họp thường lệ) HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031 liên quan đến việc hỗ trợ xoá nhà tạm cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn; đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Lãnh đạo HĐND xã Sin Suối Hồ thông tin tới cử tri tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 10 tháng đầu năm.

Cũng trong chương trình hội nghị, đại diện HĐND xã Sin Suối Hồ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2026. Thông báo kết quả kỳ họp thứ mười một (kỳ họp chuyên đề), dự kiến chương trình kỳ họp thứ mười hai (kỳ họp thường lệ), HĐND xã khoá XXII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong 10 tháng năm 2026, kinh tế của xã Sin Suối Hồ tiếp tục duy trì ổn định, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch: tổng sản lượng lương thực ước đạt 8.873/9.121 tấn đạt 97% kế hoạch; tổng đàn vật nuôi trên 20.000 con; Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 200 tỷ đồng...

Cử tri bản Sin Câu kiến nghị tại hội nghị.

Tại hội nghị, trên cơ sở các kiến nghị của cử tri xã Sin Suối Hồ về: bổ sung kinh phí để xã trang bị máy tính, máy in cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở bản; hỗ trợ sinh kế cho các hộ tham gia trồng rừng…, lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã trả lời, giải đáp các ý kiến thuộc thẩm quyền.

Cử tri bản Thèn Sin kiến nghị tại hội nghị.

Lãnh đạo Sở Tài chính trả lời, giải đáp kiến nghị của cử tri.

Lãnh đạo sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời, giải đáp kiến nghị của cử tri.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh thông tin tới cử tri xã Sin Suối Hồ những kết quả nổi bật của tỉnh từ đầu năm đến nay, nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm ước đạt 9,43%; đặc biệt tỉnh đã tập trung triển khai nhiều công trình trọng điểm như: chuẩn bị các điều kiện xây dựng cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT.13, đoạn Bảo Hà - Tân Phong), xây dựng các trường nội trú liên cấp tại xã biên giới, khám sức khoẻ miễn phí cho người dân…

Đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân mong muốn cử tri, nhân dân xã Sin Suối Hồ phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, thi đua lao động, sản xuất; chủ động góp ngày công lao động, hiến đất làm đường giao thông, các công trình công cộng; bảo vệ tài sản công.

Đồng thời đề nghị, các sở, ngành, cấp uỷ, chính quyền xã Sin Suối Hồ quan tâm giải quyết các kiến nghị, phản ánh của cử tri. Khai thác tối đa các dư địa tăng trưởng, tạo sinh kế, việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà nhân dân các bản và đơn vị trường học xã Sin Suối Hồ.