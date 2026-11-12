Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân: Tập trung hoàn thiện các điều kiện, đảm bảo khởi công dự án cao tốc CT.13 trong quý II/2027

Cùng đi kiểm tra và làm việc có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh.

Buổi làm việc được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu xã Mường Than kết hợp trực tuyến đến điểm cầu tỉnh, điểm cầu các xã, phường.

Bí thư Tỉnh uỷ kiểm tra tình hình xây dựng khu tái định cư khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Mường Than.

... đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Khu tái định cư khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Mường Than đang được các đơn vị tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công.

Kiểm tra tình hình xây dựng khu tái định cư khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Mường Than, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - đơn vị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, san gạt mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, sớm bàn giao đất cho các hộ dân để triển khai xây dựng nhà ở. Cấp uỷ, chính quyền xã tổ chức tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân; tích cực vận động các hộ vùng nguy cơ cao xảy ra thiên tai di chuyển ra khu tái định cư; cho các hộ bốc thăm lô đất khi có mặt bằng.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân kiểm tra khu tái định cư Dự án cao tốc CT.13 tại xã Mường Than.

Trước khi làm việc với Đảng uỷ UBND tỉnh và các xã phường, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã kiểm tra khu tái định cư Dự án cao tốc CT.13.

Báo cáo tại buổi làm việc nêu rõ, thực hiện thông báo, kết luận của Tỉnh uỷ, Ban Chỉ đạo tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh tập trung lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, cấp ủy, chính quyền các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong. Đến nay dự án đã trình Quốc hội để thông qua Chủ trương đầu tư.

Quang cảnh buổi làm việc tại điểm cầu xã Mường Than.

Buổi làm việc được kết nối trực tuyến từ xã Mường Than đến điểm cầu tỉnh, các xã, phường.

Công tác chuẩn bị giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cơ bản sẵn sàng tổ chức thực hiện. Trong đó, Sở Xây dựng đã triển khai làm việc với 9 xã, phường có dự án đi qua rà soát, hướng dẫn địa phương về công tác quy hoạch, công tác quản lý hoạt động xây dựng và chuẩn bị triển khai Dự án. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã thực hiện bàn giao cọc mốc giải phóng mặt bằng phạm vi tuyến chính cho các địa phương; bàn giao bổ sung cọc mốc 5/5 nút giao và 2/2 trạm dừng nghỉ; rà soát xác định sơ bộ vị trí bãi đổ vật liệu đất đá thừa tại 7 xã, phường. Các địa phương có Dự án đi qua đã triển khai rà soát sơ bộ phạm vi đất đai, tài sản bị ảnh hưởng; xác định nhu cầu tái định cư, vị trí dự kiến các khu tái định cư, bãi đổ thải và công trình hạ tầng kỹ thuật cần di chuyển…

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo công tác chuẩn bị đầu tư Dự án cao tốc CT.13.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Mường Than phát biểu tại buổi làm việc.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung vào các vấn đề: dự kiến khu tái định cư; đường gom, đường công vụ; đánh giá trữ lượng các mỏ đá, cát…

Đồng chí Hà Trọng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền các xã, phường và cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án cao tốc CT.13.

Nhấn mạnh Dự án đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu là công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Bắc nói chung và tỉnh Lai Châu nói riêng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đảng ủy UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, trình thẩm định, phê duyệt; chuẩn bị các điều kiện bảo đảm khởi công dự án trong quý II/2027 và giải ngân kinh phí bồi thường, hỗ trợ ngay từ đầu năm 2027. Đồng thời, đẩy nhanh đấu giá, cấp phép các mỏ vật liệu; hoàn thiện thiết kế đường gom, đường công vụ, mặt bằng thi công, xác định phạm vi thu hồi đất; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và bố trí kinh phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ trực tiếp thực hiện; rà soát, hoàn thiện chính sách, đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi; khẩn trương xây dựng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2026.

Đảng ủy các xã, phường có dự án đi qua tăng cường tuyên truyền, đối thoại với nhân dân, tạo sự đồng thuận; phối hợp rà soát chính sách, tổ chức đo đạc, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; lấy ý kiến người dân về phương án bố trí tái định cư ngay từ khâu lập quy hoạch. Đồng thời, chủ động hoàn thiện thủ tục, phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ và giải ngân kế hoạch vốn được giao ngay trong tháng 01/2027.