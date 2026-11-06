Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân làm việc với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)

Quang cảnh buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Lê Thị Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Sỹ Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh.

Đại biểu tỉnh Lai Châu dự buổi làm việc với JICA.

Tại buổi làm việc, ông Kubo Yoshimoto - Giám đốc Ban Đông Nam Á, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã giới thiệu khái quát về chức năng, nhiệm vụ và các chương trình hợp tác của cơ quan. JICA là cơ quan hành chính độc lập của Chính phủ Nhật Bản, được thành lập năm 1974 và tái cơ cấu từ ngày 1/10/2003, có trụ sở tại Tokyo. Đây là cơ quan chủ lực triển khai viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Nhật Bản thông qua ba hình thức: hợp tác kỹ thuật, vốn vay ưu đãi và viện trợ không hoàn lại. Các chương trình hợp tác tập trung vào phát triển hạ tầng, nông nghiệp, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và nâng cao năng lực nguồn nhân lực.

Đại biểu Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) dự buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản và JICA đối với Lai Châu trong thời gian qua. Các chương trình, dự án hợp tác trên địa bàn tỉnh đã tập trung vào những lĩnh vực thiết yếu như: giao thông, cấp nước sinh hoạt, cấp điện, y tế, giáo dục, nông nghiệp và phát triển cộng đồng, góp phần cải thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Năm 2025, JICA tiếp tục cử 4 tình nguyện viên Nhật Bản đến hỗ trợ tỉnh trong các lĩnh vực vật lý trị liệu, phát triển cộng đồng, hoạt động thanh thiếu niên và giáo dục mầm non.

Đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với JICA.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân cũng thông tin tới lãnh đạo JICA về kết quả hợp tác, giai đoạn 2011–2016. Theo đó, Lai Châu có 7 dự án sử dụng nguồn vốn JICA với tổng vốn đầu tư trên 408,5 tỷ đồng, tập trung vào: giao thông, cấp nước sinh hoạt và cấp điện. Cùng với đó, tỉnh triển khai các chương trình, dự án hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên, y tế và phát triển cộng đồng. Đáng chú ý, 5 dự án sử dụng vốn ODA thông qua JICA có tổng mức đầu tư khoảng 889 tỷ đồng. Những nguồn lực này góp phần bổ sung vốn đầu tư phát triển, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu tại địa phương.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân trao tặng món quà trân trọng cảm ơn sự đồng hành của JICA với những dự án, hoạt động hỗ trợ thiết thực cho tỉnh Lai Châu trong thời gian qua.

Nhấn mạnh mục tiêu xây dựng Lai Châu phát triển nhanh, xanh và bền vững, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển trung bình của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân mong muốn JICA tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng tỉnh trong huy động các nguồn lực hợp tác phát triển. Trong đó, đề nghị JICA xem xét hỗ trợ nguồn vốn ODA ưu đãi, viện trợ không hoàn lại và hợp tác kỹ thuật đối với các dự án phát triển hạ tầng nông nghiệp, nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu; đầu tư hệ thống thoát nước, xử lý nước thải và đường giao thông ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai chương trình tình nguyện viên Nhật Bản, hỗ trợ Lai Châu trong những lĩnh vực còn khó khăn, góp phần nâng cao năng lực nguồn nhân lực và chất lượng các dịch vụ phục vụ nhân dân.

Kỳ vọng, sau buổi làm việc, JICA tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn ODA để triển khai các dự án phát triển hạ tầng nông nghiệp, nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu, góp sức giúp Lai Châu hiện thực hoá khát vọng trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, đồng chí trân trọng mời lãnh đạo JICA và các thành viên sang thăm, tìm hiểu thực tế tại Lai Châu trong thời gian tới.