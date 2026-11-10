Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hoá Việt Nam tại phường Tân Phong

Các đại biểu tham dự ngày hội.

Tham dự ngày hội có các đồng chí: Tống Thanh Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lò Văn Cương - Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Phong và nhân dân Tổ dân phố số 6.

Văn nghệ chào mừng ngày hội.

Tại ngày hội, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026); Ngày Văn hoá Việt Nam 24/11 và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026.

Đại diện Tổ dân phố số 6 ôn lại truyền thống Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày Văn hoá Việt Nam và kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Báo cáo tại ngày hội nêu rõ, tổ dân phố số 6 có 296 hộ 1.064 nhân khẩu 7 dân tộc cùng sinh sống. Trong những năm qua, Ban Công tác Mặt trận đã tích cực phối hợp với chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố và các chi hội, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương; phát huy truyền thống đoàn kết, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Đến nay, đời sống vật chất, tinh thần nhân dân tổ dân phố ngày càng được nâng lên; tỷ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2026 đạt 98,9%.

Đồng chí Lê Minh Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả Tổ dân phố số 6 đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu.

... tặng quà chúc mừng Tổ dân phố số 6.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ mong muốn, thời gian tới, nhân dân Tổ dân phố số 6 phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Thi đua sản xuất, phát triển kinh tế; quan tâm chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng; chăm lo, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ người dân gặp khó khăn trong cuộc sống; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân, từng gia đình và từng người dân nỗ lực phấn đấu, hăng say lao động, sản xuất, làm giàu chính đáng.

Đồng chí Mùa A Trừ - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường trao tặng danh hiệu “Tổ dân phố, bản văn hóa năm 2026” cho Tổ dân phố số 6.

Tại ngày hội, UBND phường Tân Phong trao tặng danh hiệu “Tổ dân phố, bản văn hóa năm 2026” cho tổ và danh hiệu “Gia đình văn hóa năm 2026” cho 294 hộ. Ủy ban MTTQ phường tặng quà cho 2 người có uy tín; tặng giấy khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; công bố Quyết định Xây dựng Tổ dân phố số 6 thực hiện điểm “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc” năm 2026. Ban Tổ chức ngày hội tặng quà cho 10 gia đình tiêu biểu trong các phong trào thi đua.

Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Tân Phong tặng giấy khen cho 2 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Dịp này, Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố số 6 phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2027.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân cùng các đại biểu và Nhân dân Tổ dân phố số 6 chung vui, lưu giữ khoảnh khắc ý nghĩa tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.