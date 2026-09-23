Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân: Chủ động từ sớm, tạo thuận lợi triển khai cao tốc Bảo Hà - Lai Châu

Quang cảnh cuộc họp.

Dự cuộc họp có các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; thành viên ban chỉ đạo, thành viên tổ giúp việc ban chỉ đạo; lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh.

Đại biểu dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuẩn bị đầu tư, phương án giải phóng mặt bằng cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT.13), đoạn Bảo Hà - Trung tâm hành chính tỉnh Lai Châu. Dự án có tổng chiều dài 119km, trong đó, địa phận tỉnh Lào Cai 49,5km, địa phận tỉnh Lai Châu 69,5km đi qua 9 xã, phường, gồm: Mường Than, Pắc Ta, Tân Uyên, Mường Khoa, Bản Bo, Bình Lư, Khun Há, Tả Lèng, Tân Phong. Điểm đầu của dự án cao tốc Hà Nội - Lào Cai, thuộc địa phận xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai; điểm cuối dự án Trung tâm hành chính tỉnh Lai Châu. Quy mô dự án 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh với tốc độ thiết kế 100km/h. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là 50.000 tỷ đồng, từ nguồn Ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Thời gian thực hiện dự án: từ năm 2026 đến năm 2031.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuẩn bị đầu tư, phương án giải phóng mặt bằng cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT.13).

Đến nay, công tác chuẩn bị đầu tư cơ bản bám sát kế hoạch, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đã được lập, thẩm định nội bộ, hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ; việc phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Lào Cai được duy trì thường xuyên. Công tác rà soát đất đai, tài nguyên, công trình bị ảnh hưởng, cắm mốc giải phóng mặt bằng và chuẩn bị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được triển khai, tạo tiền đề cho các bước tiếp theo của dự án.

Đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí Hà Trọng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu tập trung làm rõ một số nội dung: xác định phạm vi thu hồi đất, phương án đầu tư khu tái định cư, đơn giá bồi thường; trạm dừng nghỉ; nguồn vốn thực hiện dự án...

Lãnh đạo xã Tân Uyên phát biểu tại cuộc họp.

Lãnh đạo xã Bình Lư phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh ghi nhận, biểu dương Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan đã chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Đồng chí nhấn mạnh đây là dự án quan trọng quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và tăng cường liên kết vùng, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân đề nghị, thời gian tới, Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và pháp luật có liên quan. Khẩn trương đánh giá đầy đủ nguồn vốn, khả năng cân đối vốn và phương án bố trí phần vốn ngân sách địa phương thực hiện dự án. Phối hợp với UBND các xã, phường có dự án đi qua rà soát, cập nhật chính xác phạm vi thu hồi đất, hiện trạng sử dụng đất, công trình, tài sản, số hộ bị ảnh hưởng và nhu cầu tái định cư. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai ngay công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sau khi dự án được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư. Tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ thẩm định, hoàn thiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền.

Các xã, phường có dự án đi qua quản lý chặt chẽ mốc, cọc giải phóng mặt bằng và hiện trạng đất đai, tài sản, vật tư, kiến trúc, trật tự xây dựng trong phạm vi dự kiến thu hồi. Tăng cường tuyên truyền, đối thoại, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.