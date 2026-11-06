Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân chào xã giao Thượng nghị sĩ Nhật Bản Kiyoshi Ueda
Tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại Nhật Bản, chiều 5/11, Đoàn công tác của tỉnh Lai Châu do đồng chí Lê Minh Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến chào xã giao ông Kiyoshi Ueda, Thượng nghị sĩ Nhật Bản.Tham gia đoàn có các đồng chí: Lê Thị Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Sỹ Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/videos/6864/bi-thu-tinh-uy-le-minh-ngan-chao-xa-giao-thuong-nghi-si-nhat-ban-kiyoshi-ueda-806074