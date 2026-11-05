Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân chào xã giao Thượng nghị sĩ Nhật Bản Kiyoshi Ueda

Đoàn công tác tỉnh Lai Châu làm việc với Trung tâm ASEAN - Nhật Bản

Quang cảnh buổi chào xã giao.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Lê Thị Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Sỹ Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh.

Các đại biểu tỉnh Lai Châu dự buổi chào xã giao Thượng nghị sĩ Nhật Bản Kiyoshi Ueda.

Tại buổi chào xã giao, Thượng nghị sĩ Kiyoshi Ueda bày tỏ vui mừng khi Đoàn công tác tỉnh Lai Châu lựa chọn Nhật Bản là điểm đến xúc tiến hợp tác. Đồng thời nhắc lại chuyến thăm Lai Châu năm 2025 và cơ duyên biết đến Sâm Lai Châu. Chia sẻ về thế mạnh của Nhật Bản trong các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao, đào tạo nhân lực, năng lượng và nông nghiệp, Thượng nghị sĩ Kiyoshi Ueda khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Lai Châu kết nối, thúc đẩy các hoạt động hợp tác phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và nhu cầu của các đối tác Nhật Bản.

Thượng nghị sĩ Nhật Bản Kiyoshi Ueda phát biểu chào mừng Đoàn công tác tỉnh Lai Châu sang thăm và làm việc tại Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi chào xã giao, đồng chí Lê Minh Ngân - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã giới thiệu khái quát tiềm năng, thế mạnh của Lai Châu trong phát triển công nghiệp năng lượng, nông nghiệp hàng hóa, dược liệu và du lịch sinh thái. Đặc biệt, Sâm Lai Châu là cây dược liệu đặc hữu, với kết quả nghiên cứu ghi nhận 52 loại saponin, có tiềm năng lớn trong phát triển các sản phẩm dược liệu và chế biến sâu.

Đồng chí Lê Minh Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi chào xã giao Thượng nghị sĩ Nhật Bản.

Từ những tiềm năng, lợi thế, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân mong muốn Thượng nghị sĩ Kiyoshi Ueda quan tâm, hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp Nhật Bản đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Lai Châu; hợp tác chuyển giao công nghệ, chế biến sâu nông sản, dược liệu, đặc biệt là Sâm Lai Châu… Đồng thời, hỗ trợ kết nối đào tạo nghề, nâng cao trình độ tiếng Nhật, mở rộng cơ hội đưa lao động Lai Châu sang làm việc tại Nhật Bản.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân và Thượng nghị sĩ Kiyoshi Ueda trao tặng những món quà là sản phẩm đặc sản của hai bên.

Khẳng định tỉnh luôn coi trọng hợp tác với các đối tác Nhật Bản, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân cam kết Lai Châu sẽ vận dụng tối đa các cơ chế, chính sách ưu đãi trong khuôn khổ pháp luật, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thủ tục hành chính thuận lợi, đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư trên tinh thần hợp tác cùng phát triển.

Lai Châu luôn mong muốn kết nối các doanh nghiệp Nhật Bản đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân và Thượng nghị sĩ Kiyoshi Ueda đã trao tặng những món quà lưu niệm là sản phẩm đặc sản của hai bên, góp phần tăng cường tình hữu nghị và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Lai Châu với các đối tác Nhật Bản.