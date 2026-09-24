Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh nhận Huy hiệu Đảng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong gắn Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng lên ngực áo Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy dự buổi lễ.

Dự lễ trao Huy hiệu có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện chi bộ nơi các đồng chí được trao Huy hiệu Đảng công tác và cư trú.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đinh Bạt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng.

Tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho các đồng chí: Lô Thị Luân, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Võ Duy Sang, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa; Lê Văn Diện, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; Nguyễn Xuân Phi, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa.

Đồng chí Lô Thị Luân phát biểu tại buổi lễ.

Trong không khí vui mừng, phấn khởi và xúc động, đồng chí Lô Thị Luân đại diện cho các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng, bày tỏ niềm vinh dự và tự hào của người đảng viên được cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của quê hương, đất nước. Đồng thời, nguyện tiếp tục phấn đấu và động viên con cháu, người thân tích cực tham gia xây dựng tỉnh Thanh Hóa phát triển, trở thành một tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong chúc mừng Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy chúc mừng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026.

Đồng chí khẳng định, đây không chỉ là niềm vui của cá nhân, gia đình và các cơ quan, đơn vị nơi các đồng chí đang công tác và từng công tác, mà còn là sự ghi nhận, khẳng định và đánh giá cao của Đảng đối với những đóng góp quan trọng của các đồng chí cho sự phát triển của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong nhấn mạnh, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt này đều là những cán bộ tiêu biểu, có nhiều năm công tác, có bề dày thành tích và đã có nhiều đóng góp cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh. Dù ở cương vị, môi trường công tác nào, các đồng chí cũng luôn nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ sự nghiệp cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong chúc mừng đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh vinh dự được trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng. Đồng chí khẳng định, đây là niềm vui, niềm tự hào của cá nhân và gia đình đồng chí Lê Đức Thái, đồng thời cũng là niềm vui chung của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.

Đồng thời bày tỏ tin tưởng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái tiếp tục phát huy kinh nghiệm, bản lĩnh và trách nhiệm của người đảng viên, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giữ vững đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Trung ương và Nhân dân trong tỉnh tin tưởng, giao phó.

Đối với các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định Đảng bộ tỉnh luôn trân trọng những đóng góp, kinh nghiệm và tình cảm mà các đồng chí đã dành cho quê hương Thanh Hóa; mong muốn các đồng chí tiếp tục quan tâm, theo dõi, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và sự phát triển của tỉnh; đồng thời tiếp tục phát huy vai trò, uy tín, là những tấm gương sáng tại nơi cư trú, trong gia đình và cộng đồng.

Đại biểu dự buổi lễ.

Nhấn mạnh trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đội ngũ cán bộ đương nhiệm, đồng chí Nguyễn Hồng Phong cho rằng, những kết quả Thanh Hóa đạt được hôm nay là sự kế thừa công sức, trí tuệ của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh. Vì vậy, đội ngũ cán bộ đương nhiệm phải biết trân trọng quá khứ, kế thừa những giá trị tốt đẹp; đồng thời không ngừng đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; củng cố đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong chúc các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục có nhiều đóng góp tâm huyết, trách nhiệm cho Đảng bộ và quê hương Thanh Hóa.