Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái tiếp và làm việc với Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào

Toàn cảnh buổi tiếp và làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu tại buổi tiếp và làm việc.

Tại buổi tiếp và làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái vui mừng chào đón Thiếu tướng Ủn-Khăm Si-Vẻn-Vông-Sắc và đoàn công tác đến thăm, làm việc tại Thanh Hóa; đồng thời khẳng định chuyến thăm là dịp để hai bên gặp gỡ, trao đổi, tăng cường hiểu biết, tin cậy và phối hợp, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào được xây đắp bằng lịch sử, sự hy sinh, tình cảm và lòng tin giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và Nhân dân hai nước, là tài sản vô giá của hai dân tộc. Với nhận thức đó, Thanh Hóa luôn trân trọng, gìn giữ và phát huy mối quan hệ gắn bó, thủy chung với các địa phương của Lào, nhất là tỉnh Hủa Phăn.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào tại buổi tiếp và làm việc.

Thông tin về tiềm năng, thế mạnh và những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh trong những năm qua, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Thanh Hóa và Hủa Phăn thời gian qua không ngừng được củng cố, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Hai bên thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao; quan hệ thương mại, giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch và giao lưu Nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Thanh Hóa đã hỗ trợ đào tạo cho hàng nghìn lưu học sinh, cán bộ tỉnh Hủa Phăn; hỗ trợ khám, chữa bệnh cho hàng chục nghìn cán bộ, Nhân dân tỉnh bạn. Nhiều công trình do Thanh Hóa hỗ trợ xây dựng đã được đưa vào sử dụng, góp phần phục vụ đời sống và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hủa Phăn.

Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa và lực lượng bảo vệ biên giới của Lào đã phối hợp chặt chẽ trong tuần tra song phương, trao đổi thông tin, đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái trân trọng cảm ơn Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào đã quan tâm, phối hợp, giúp đỡ các lực lượng chức năng của tỉnh Thanh Hóa trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp, giữ vững tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị.

Đại biểu dự buổi tiếp và làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái mong muốn thời gian tới, lực lượng bảo vệ biên giới hai nước tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh trên tuyến biên giới; đẩy mạnh phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép; phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Đồng chí cũng đề nghị hai bên quan tâm thực hiện tốt công tác đối ngoại Nhân dân, góp phần xây dựng khu vực biên giới hai bên ngày càng ổn định, phát triển; làm sâu sắc hơn quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào nói chung, quan hệ Thanh Hóa - Hủa Phăn nói riêng.

Thiếu tướng Ủn-Khăm Si-Vẻn-Vông-Sắc, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân đội Nhân dân Lào phát biểu tại buổi tiếp và làm việc.

Thiếu tướng Ủn-Khăm Si-Vẻn-Vông-Sắc, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân đội Nhân dân Lào, trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa; đồng thời đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng hai nước nói chung và giữa lực lượng bảo vệ biên giới trên tuyến Thanh Hóa - Hủa Phăn nói riêng.

Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng Việt Nam và các lực lượng chức năng của Thanh Hóa trong quản lý, bảo vệ biên giới; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, kiểm soát, phòng, chống tội phạm và xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đóng góp thiết thực vào việc giữ vững an ninh, trật tự và xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào ổn định, phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái trao quà lưu niệm cho Thiếu tướng Ủn-Khăm Si-Vẻn-Vông-Sắc, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân đội Nhân dân Lào.

Thiếu tướng Ủn-Khăm Si-Vẻn-Vông-Sắc, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân đội Nhân dân Lào trao quà lưu niệm cho Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái.