Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các thành viên trong đoàn chụp ảnh lưu niệm với Tổng lãnh sự quán tại Quảng Châu (Trung Quốc).

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đinh Bạt Văn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Công an tỉnh; Trịnh Huy Triều, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh; đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu Nguyễn Việt Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu Nguyễn Việt Dũng đã thông tin khái quát về tình hình quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt là những chuyển biến tích cực trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam với tỉnh Quảng Đông.

Là một trong những trung tâm kinh tế, công nghiệp, thương mại và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Trung Quốc, Quảng Đông có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp sở hữu tiềm lực tài chính, công nghệ và kinh nghiệm quản trị hiện đại, mở ra nhiều cơ hội hợp tác với các địa phương của Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam và Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đinh Bạt Văn tại buổi làm việc.

Giám đốc Công an tỉnh Hoàng Quốc Việt và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường tại buổi làm việc.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Dũng nhấn mạnh vai trò cầu nối của Tổng Lãnh sự quán trong cung cấp thông tin thị trường, giới thiệu đối tác, hỗ trợ xúc tiến thương mại, đầu tư và thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái trân trọng cảm ơn sự đón tiếp thân tình, chu đáo của Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Dũng cùng tập thể cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán; đặc biệt là sự hỗ trợ tích cực trong giới thiệu, kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa với thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, cũng như phối hợp chuẩn bị chương trình làm việc của đoàn công tác với các cơ quan, đối tác phía Trung Quốc.

Thông tin khái quát về tiềm năng, lợi thế và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cho biết, trong giai đoạn phát triển mới, Thanh Hóa đang tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng, cảng biển, logistics, nông nghiệp công nghệ cao và chế biến nông, thủy sản; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh.

Đại diện các doanh nghiệp đi cùng đoàn công tác.

Đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa Thanh Hóa với tỉnh Quảng Đông, đặc biệt là thành phố Trạm Giang, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh, trong bối cảnh quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển, việc tăng cường hợp tác giữa Thanh Hóa với các địa phương, doanh nghiệp Trung Quốc có ý nghĩa thiết thực đối với quá trình phát triển của tỉnh.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Quảng Đông là trung tâm kinh tế, công nghiệp, thương mại và đổi mới sáng tạo lớn của Trung Quốc, có thế mạnh về công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, cảng biển và logistics. Trong khi đó, thành phố Trạm Giang có nhiều điểm tương đồng với Thanh Hóa về phát triển kinh tế biển, cảng biển, công nghiệp ven biển, hóa dầu, nuôi trồng và chế biến thủy sản. Đây là những lĩnh vực có khả năng bổ trợ thế mạnh cho nhau, tạo dư địa mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai địa phương.

Thành viên đoàn công tác.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn sẽ làm việc với lãnh đạo thành phố Trạm Giang, ký kết Bản ghi nhớ về tăng cường giao lưu và hợp tác giữa UBND tỉnh Thanh Hóa và Chính quyền nhân dân thành phố Trạm Giang; tổ chức Hội nghị trao đổi hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư; khảo sát Cảng Trạm Giang, Khu bảo thuế tổng hợp Trạm Giang và Khu công nghiệp hóa dầu đảo Đông Hải. Đây là những hoạt động quan trọng nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác và kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư có tiềm lực.

Để thúc đẩy quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đề nghị Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Thanh Hóa với thành phố Trạm Giang và các địa phương phù hợp của tỉnh Quảng Đông; kết nối các cơ quan chức năng, hỗ trợ triển khai hiệu quả những nội dung hợp tác sau khi Bản ghi nhớ được ký kết.

Cùng với đó, quan tâm kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư có năng lực của Quảng Đông đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Thanh Hóa, ưu tiên các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, hạ tầng khu công nghiệp, cảng biển và logistics; thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn với các khu công nghiệp, cảng biển của thành phố Trạm Giang.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái tặng quà cho Tổng lãnh sự quán tại Quảng Châu.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Tổng Lãnh sự quán hỗ trợ kết nối hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và chế biến thực phẩm; giới thiệu các doanh nghiệp, đối tác có công nghệ tiên tiến về nuôi trồng, chế biến, bảo quản nông, thủy sản; hỗ trợ doanh nghiệp Thanh Hóa tiếp cận thông tin thị trường, tiêu chuẩn chất lượng và các quy định về xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc.

Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa tỉnh với các cơ quan, hiệp hội, doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại khu vực lãnh sự; hỗ trợ cung cấp thông tin, giới thiệu đối tác, tư vấn phương thức hợp tác và thúc đẩy triển khai các nội dung đã thống nhất.

Khẳng định mong muốn đưa quan hệ hợp tác giữa Thanh Hóa với các địa phương, doanh nghiệp Trung Quốc phát triển ngày càng thực chất, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh, kết quả chuyến công tác cần được cụ thể hóa bằng những chương trình, hoạt động hợp tác thiết thực.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các thành viên đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa với cán bộ Tổng lãnh sự quán tại Quảng Châu (Trung Quốc).