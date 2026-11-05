Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong gắn Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng lên ngực áo Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Dự lễ trao Huy hiệu có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện chi bộ nơi các đồng chí được trao Huy hiệu Đảng công tác và cư trú.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và đồng chí Nguyễn Văn Tuấn.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Đại diện cho các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn bày tỏ niềm vinh dự và tự hào của người đảng viên được cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của quê hương, đất nước. Đồng thời, nguyện tiếp tục nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong chúc mừng đồng chí Lê Đức Thái và đồng chí Nguyễn Văn Tuấn được nhận Huy hiệu Đảng. Đồng thời khẳng định, đây không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của cá nhân và gia đình các đồng chí mà còn là niềm vinh dự chung của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại buổi lễ.

Đánh giá quá trình công tác, cống hiến của hai đồng chí, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong bày tỏ tin tưởng trên cương vị người đứng đầu Đảng bộ tỉnh, đồng chí Lê Đức Thái sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, bản lĩnh và trách nhiệm của người đảng viên, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ vững đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được Trung ương và Nhân dân tin tưởng giao phó.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trân trọng ghi nhận, cảm ơn những đóng góp, tâm huyết và trách nhiệm của đồng chí Nguyễn Văn Tuấn trong suốt quá trình công tác; đồng thời mong muốn đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất người đảng viên, quan tâm đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong nhấn mạnh, lễ trao Huy hiệu Đảng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhìn nhận sâu sắc hơn trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện và nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị, với trách nhiệm của từng tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh, quyết tâm đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.