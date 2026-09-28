Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai tiếp lãnh đạo Khách sạn Quốc tế Aristo

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí An Hoàng Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Tài chính; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Về phía Khách sạn Quốc tế Aristo có ông Ham Techatut - Tổng Giám đốc Tập đoàn; ông Lim Ching Heng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Liên doanh Khách sạn Quốc tế Lào Cai cùng các thành viên đoàn công tác.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Khách sạn Quốc tế Aristo thông tin khái quát về quá trình hoạt động, kết quả kinh doanh và định hướng phát triển của doanh nghiệp tại Lào Cai; đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục gắn bó lâu dài, mở rộng hoạt động tại địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Dương Quốc Huy đánh giá cao quá trình hoạt động của doanh nghiệp tại Lào Cai trong nhiều năm qua. Đồng chí nêu rõ: Tập đoàn đã đầu tư, kinh doanh tại Lào Cai từ những năm 2000; đến năm 2014 đưa Khách sạn Quốc tế Aristo vào hoạt động và được xếp hạng 5 sao ngay trong năm này, trở thành một trong những cơ sở lưu trú cao cấp của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy trao đổi tại buổi làm việc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ ghi nhận doanh nghiệp trong quá trình hoạt động đã chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, duy trì đóng góp cho ngân sách nhà nước trên 100 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm ổn định cho khoảng 400 lao động, phần lớn là người địa phương.

Đối với đề nghị của doanh nghiệp về định hướng phát triển và việc tiếp tục gắn bó lâu dài tại Lào Cai, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Dương Quốc Huy nêu rõ những định hướng lớn của tỉnh trong giai đoạn mới, tập trung vào 4 trụ cột phát triển, gồm: du lịch - dịch vụ; khai thác, chế biến khoáng sản; phát triển kinh tế biên mậu, thương mại qua các cửa khẩu và phát triển nông nghiệp sạch, trong đó chú trọng lợi thế về vùng nguyên liệu dược liệu.

Ông Ham Techatut - Tổng Giám đốc Tập đoàn phát biểu tại buổi làm việc.

Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy, đây cũng là những lĩnh vực mở ra nhiều dư địa để doanh nghiệp nghiên cứu, mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Lào Cai. Đặc biệt, với thế mạnh về du lịch, tỉnh có nhiều điểm đến nổi tiếng như Sa Pa, Mù Cang Chải, Y Tý cùng hệ thống di tích, điểm du lịch tâm linh và những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Về kinh tế biên mậu, Lào Cai có vị trí kết nối với Vân Nam (Trung Quốc), cùng hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Dương Quốc Huy cho rằng, việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, trong đó có các tuyến kết nối liên vùng và đường sắt, sẽ mở rộng không gian phát triển, tạo thêm điều kiện thuận lợi cho giao thương, logistics, du lịch và thu hút đầu tư.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong quá trình phát triển, Lào Cai đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Tỉnh mong muốn các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nước ngoài, tiếp tục nghiên cứu cơ hội đầu tư tại địa phương; tỉnh cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong khuôn khổ quy định của pháp luật.

Đối với Khách sạn Quốc tế Aristo, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Dương Quốc Huy đề nghị doanh nghiệp tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam; nghiên cứu khả năng mở rộng đầu tư, kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

Đồng chí cũng mong muốn lãnh đạo doanh nghiệp phát huy mạng lưới đối tác, giới thiệu thêm các doanh nghiệp, nhà đầu tư, trong đó có các doanh nghiệp Singapore, đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Lào Cai.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Khách sạn Quốc tế Aristo.

Lãnh đạo Khách sạn Quốc tế Aristo cảm ơn sự quan tâm, trao đổi trực tiếp của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ; khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài với Lào Cai và chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với chiến lược phát triển của tỉnh. Đại diện doanh nghiệp cũng đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, định hướng, hỗ trợ doanh nghiệp trong các thủ tục liên quan để bảo đảm hoạt động ổn định, lâu dài tại địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Dương Quốc Huy khẳng định Lào Cai luôn trân trọng những doanh nghiệp đã có quá trình đầu tư, đồng hành lâu dài với tỉnh; đồng thời đề nghị từ nền tảng hợp tác hiện có, Khách sạn Quốc tế Aristo tiếp tục mở rộng kết nối, trở thành cầu nối thu hút thêm các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài đến tìm hiểu và hợp tác tại Lào Cai.

Với vị trí cửa ngõ kết nối Việt Nam với khu vực Tây Nam Trung Quốc, cùng không gian phát triển mới và định hướng mở rộng hợp tác quốc tế, Lào Cai đang đặt mục tiêu khai thác tốt hơn các lợi thế về du lịch, kinh tế cửa khẩu, tài nguyên và nông nghiệp để tạo thêm động lực tăng trưởng, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.