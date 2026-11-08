Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm trao Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng cho gia đình cố đảng viên Nguyễn Xuân Khanh

Thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm trao Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng và Giấy chứng nhận cho đại diện gia đình cố đảng viên Nguyễn Xuân Khanh tại nhà riêng, sáng 8/11

Cùng dự có các đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm đã trao Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng và Giấy chứng nhận cho đại diện gia đình đồng chí Nguyễn Xuân Khanh.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng thắp hương tưởng niệm cố đảng viên Nguyễn Xuân Khanh, nguyên Quyền Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Đức, tại nhà riêng

Đồng chí Nguyễn Xuân Khanh sinh ngày 20/10/1925, quê xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Đồng chí Nguyễn Xuân Khanh vào Đảng ngày 20/2/1943.

Đồng chí sớm tham gia hoạt động cách mạng tại quê nhà, từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại Quảng Nam, Khu 6 và tỉnh Tuyên Đức. Tháng 5/1975, đồng chí được chỉ định giữ chức Quyền Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Đức, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Từ năm 1976 đến 1986, đồng chí tiếp tục đảm nhiệm nhiều trọng trách trong Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng như Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bí thư Thành ủy Đà Lạt. Năm 1987, đồng chí nghỉ hưu theo chế độ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức trao Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng cho đại diện gia đình đồng chí Nguyễn Xuân Khanh, nguyên đảng viên sinh hoạt tại chi bộ Tổ dân phố Hòa Bình, Đảng bộ phường Xuân Hương - Đà Lạt

Với những đóng góp trong quá trình công tác, đồng chí được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất và Huy chương Quân kỳ Quyết thắng hạng Nhất. Đồng chí từ trần ngày 5/10/2026 tại nhà riêng ở phường Xuân Hương - Đà Lạt, hưởng thọ 102 tuổi.

Tại buổi trao Huy hiệu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm trân trọng ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của đồng chí Nguyễn Xuân Khanh đối với sự nghiệp cách mạng. Đồng chí nhấn mạnh, Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình cống hiến bền bỉ của người đảng viên, đồng thời là niềm tự hào của gia đình và Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm mong muốn gia đình cố đảng viên Nguyễn Xuân Khanh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần kiên trung của đồng chí

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn gia đình cố Đảng viên Nguyễn Xuân Khanh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần kiên trung của đồng chí, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp và đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng tại địa phương.

Ông Nguyễn Xuân Diễn (73 tuổi, con trai cố đảng viên Nguyễn Xuân Khanh) thay mặt gia đình bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Lâm Đồng

Đại diện gia đình cố đảng viên Nguyễn Xuân Khanh, ông Nguyễn Xuân Diễn (con trai) bày tỏ sự xúc động, trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm, trao Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng cho cha mình.

Đây là niềm vinh dự, tự hào của gia đình, đồng thời là động lực để các thế hệ con cháu tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, sống có trách nhiệm và đóng góp cho xã hội.