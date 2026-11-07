Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm tiếp Đại sứ Italia tại Việt Nam

Quang cảnh buổi tiếp

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm nhiệt liệt chào mừng Ngài Đại sứ và các thành viên Đoàn công tác đến thăm địa phương đúng vào dịp diễn ra Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 - điểm nhấn trong chuỗi chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng trao đổi tại buổi làm việc

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Italia là quê hương của nghệ thuật opera và nhiều nhà soạn nhạc vĩ đại như Vivaldi, Verdi, Puccini. Tại Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 cũng có hoạt động biểu diễn của danh ca nổi tiếng người Italia Andrea Bocelli. Vì vậy, sự hiện diện của Ngài Đại sứ tại một lễ hội âm nhạc được tổ chức ở Đà Lạt - Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự quan tâm và tình hữu nghị của Ngài Đại sứ, Đại sứ quán Italia và đất nước Italia dành cho tỉnh Lâm Đồng và Việt Nam.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm đánh giá cao những đóng góp tích cực của Ngài Marco della Seta trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Italia kể từ khi nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Các đồng chí: Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (hàng đầu, bên trái); Nguyễn Khắc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy (hàng đầu, bên phải); Tôn Thiện San, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (hàng đầu, ở giữa) dự buổi tiếp

Trao đổi tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định Việt Nam và Italia có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Đặc biệt, năm 2013, 2 nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược.

Hiện nay, Italia là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong Liên minh châu Âu. Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU và đường bay thẳng Hà Nội - Milan đang mở ra nhiều cơ hội mới cho hợp tác kinh tế, du lịch và giao lưu Nhân dân giữa 2 nước.

Trong lĩnh vực thương mại, tỉnh Lâm Đồng đề nghị Đại sứ quán Italia, Cơ quan Xúc tiến Thương mại Italia và Phòng Thương mại Italia tại Việt Nam hỗ trợ kết nối doanh nghiệp Lâm Đồng với các nhà nhập khẩu, nhà rang xay và hệ thống phân phối tại Italia đối với các sản phẩm cà phê đặc sản, rau, củ sấy, tơ lụa và sản phẩm OCOP; phối hợp tổ chức hội nghị kết nối giao thương Việt Nam - Italia tại Lâm Đồng, tận dụng hiệu quả hơn những ưu đãi từ Hiệp định EVFTA.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tặng quà lưu niệm Ngài Marco della Seta, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Italia tại Việt Nam

Về đầu tư và chuyển giao công nghệ, Lâm Đồng hoan nghênh doanh nghiệp Italia đầu tư vào chế biến sâu cà phê, rau, quả, sữa; sản xuất máy móc chế biến, đóng gói và bảo quản sau thu hoạch; dệt nhuộm, thiết kế, thời trang từ tơ tằm; khách sạn, khu nghỉ dưỡng, ẩm thực và du lịch cao cấp.

Tỉnh cũng mong muốn tăng cường hợp tác về giống cây trồng, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp tuần hoàn, đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường châu Âu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Ngài Đại sứ tiếp tục là người bạn, là nhịp cầu kết nối Lâm Đồng với các vùng, thành phố, hiệp hội và doanh nghiệp Italia; phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Italia tại TP Hồ Chí Minh giới thiệu danh mục các dự án của tỉnh, tổ chức những đoàn doanh nghiệp Italia đến khảo sát, tiến tới hình thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể.

Về phía tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết sẽ giao các cơ quan chủ động phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Italia để cụ thể hóa những nội dung được trao đổi tại buổi tiếp. Lâm Đồng luôn rộng mở, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đối tác Italia đến hợp tác, đầu tư lâu dài tại tỉnh.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm trân trọng mời Ngài Đại sứ, các nghệ sĩ, nghệ nhân và doanh nghiệp Italia tham dự Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI với chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”; đồng thời bày tỏ tin tưởng quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Italia sẽ ngày càng phát triển sâu rộng, toàn diện và thực chất.

Ngài Marco della Seta, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Italia tại Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi tiếp, Ngài Marco della Seta trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng dành cho Đoàn; đồng thời bày tỏ vui mừng được đến thăm, tham dự Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 tại Đà Lạt - Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO.

Ngài Đại sứ đánh giá cao tiềm năng, lợi thế và không gian phát triển mới của tỉnh Lâm Đồng; đặc biệt ấn tượng với cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa, thế mạnh nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và hoạt động sáng tạo âm nhạc của Đà Lạt. Đây là những lĩnh vực có nhiều điểm tương đồng, bổ trợ với thế mạnh về văn hóa, nghệ thuật, thiết kế, công nghệ chế biến, nông nghiệp và du lịch của Italia.

Đại sứ Marco della Seta cho rằng, dư địa hợp tác giữa Lâm Đồng và các đối tác Italia còn rất lớn. Ngài Đại sứ ghi nhận những đề xuất của Bí thư Tỉnh ủy; khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Italia tại TP Hồ Chí Minh, các cơ quan xúc tiến thương mại, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp Italia để tăng cường kết nối, tìm hiểu cơ hội hợp tác với tỉnh Lâm Đồng.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chụp ảnh kỷ niệm cùng Đoàn

Trước mắt, hai bên có thể đẩy mạnh giao lưu văn hóa, nghệ thuật, kết nối các thành phố sáng tạo âm nhạc; quảng bá điểm đến, thúc đẩy trao đổi khách du lịch; đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.

Ngài Đại sứ bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm và sự chủ động của hai bên, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Lâm Đồng với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Italia sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Italia.