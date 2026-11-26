Quang cảnh buổi tiếp công dân

Tham dự buổi tiếp công dân có đồng chí: Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Thế Hanh,Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bên trái) cùng các đại biểu tham dự buổi tiếp công dân

Theo báo cáo của Ban Nội chính Tỉnh ủy, trong tháng 11/2026 có 6 trường hợp đăng ký tiếp công dân. Nội dung phản ánh của công dân chủ yếu liên quan đến tranh chấp dân sự giữa cá nhân với cá nhân; khiếu nại liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của các cơ quan chức năng.

Đồng chí Phan Thế Hanh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng báo cáo các trường hợp đăng ký tiếp công dân

Tại buổi tiếp công dân, đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy đã báo cáo việc xem xét nội dung đơn của các công dân. Theo đó, nội dung phản ánh của các công dân đã và đang được các sở, ngành của tỉnh phối hợp xác minh, xem xét giải quyết theo quy định.

Tại buổi tiếp công dân, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã báo cáo tiến độ giải quyết các kiến nghị của công dân đã được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp ở những lần tiếp công dân trước đây.

Theo đó, trong số 3 vụ việc đã được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo, vụ việc ở xã Kiến Đức đã được các đơn vị chức năng phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 11 hộ dân bị ảnh hưởng khi triển khai dự án khu dân cư khối 9.

Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các sở, ngành liên quan trong việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh tại các buổi tiếp công dân

Hiện nay, UBND xã Kiến Đức đang chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tổ chức thực hiện việc chi trả kinh phí cho các hộ dân theo phương án đã được duyệt để xử lý dứt điểm vụ việc.

Đối với vụ việc của ông Lê Đình Danh, xã Nam Thành và kiến nghị của các hộ dân thôn 2, xã Tuy Phong, hiện nay các cơ quan chức năng đang triển khai rà soát hồ sơ, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại buổi tiếp công dân

Sau khi nghe báo cáo của Ban Nội chính Tỉnh ủy và ý kiến của các thành viên Hội đồng tiếp công dân, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát hồ sơ, chứng cứ, tập trung giải quyết các kiến nghị của công dân, bảo đảm khách quan, đúng quy định pháp luật.

Quang cảnh buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát việc thực hiện các kết luận tiếp công dân đã được ban hành để theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, nắm rõ tiến độ xử lý. Với những vụ việc phức tạp, cơ quan được giao nhiệm vụ phải chủ động xử lý từng phần việc theo thẩm quyền, báo cáo kết quả từng bước và kịp thời xin ý kiến đối với nội dung còn vướng mắc.

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm lưu ý, trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, cấp xã được giao thêm nhiều nhiệm vụ. Vì vậy, các sở, ngành phải chủ động hướng dẫn, hỗ trợ cấp xã giải quyết những khó khăn phát sinh trong quá trình giải quyết các đơn thư, phản ánh của công dân.

Đại diện các sở, ngành liên quan tham dự buổi tiếp công dân

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu Ban Nội chính Tỉnh ủy, Cơ quan Thường trực và Ban Tiếp công dân chủ động theo dõi, đôn đốc, tham mưu xử lý từng vụ việc đúng thẩm quyền; thường xuyên cập nhật, báo cáo kết quả để kịp thời chỉ đạo, góp phần xây dựng chính quyền thực sự gần dân, trọng dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của Nhân dân.