Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm thăm người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại Lang Biang - Đà Lạt

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm (đầu tiên bên trái) kiểm tra tại đường Văn Tiến Dũng, tổ dân phố Đan Kia, phường Lang Biang - Đà Lạt

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế khu vực bị hư hỏng do mưa lũ tại đường Văn Tiến Dũng, tổ dân phố Đan Kia; nghe địa phương báo cáo tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo báo cáo của UBND phường Lang Biang - Đà Lạt, từ ngày 2 - 4/10, mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về dọc các tuyến suối, gây ngập úng nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp. Trong đó, đợt mưa chiều 2/10 gây ảnh hưởng nặng nề nhất.

Đợt mưa lớn vừa qua đã gây thiệt hại khá lớn trên địa bàn phường Lang Biang - Đà Lạt

Tính đến ngày 9/10, toàn phường ghi nhận 9,663 ha sản xuất nông nghiệp của 39 hộ dân tại các tổ dân phố: Đan Kia, Phước Thành, Cao Bá Quát và Păng Tiêng bị thiệt hại, với giá trị khoảng hơn 4,1 tỷ đồng.

Mưa lớn kéo dài còn ảnh hưởng 3 công trình hạ tầng. Các vị trí hư hỏng gồm: taluy âm tại hẻm Nghĩa địa Cao Thắng; 7 vị trí cống thoát nước ngang trên đoạn đường Văn Tiến Dũng đi Cầu Treo và kè chắn tại phân hiệu Trường Tiểu học Trần Quốc Toản. Hiện nay, địa phương đã kiểm tra, đánh giá thiệt hại và xác định nhu cầu hỗ trợ khôi phục sản xuất của người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm (trong cùng bên phải) thăm gia đình bà Hồ Thị Thu

Sau khi kiểm tra thực tế khu vực bị ngập lụt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm đến thăm, tặng quà cho gia đình bà Hồ Thị Thu tại tổ dân phố Đan Kia. Trong đợt mưa lũ vừa qua, gia đình bà Thu bị thiệt hại 6.000 m² hoa cúc đang chuẩn bị thu hoạch và 6.500 m² hoa hồng.

Đoàn cũng đến thăm gia đình ông Hồ Quốc Cường tại tổ dân phố Phước Thành. Gia đình ông Cường bị sập 1.450 m² nhà kính trồng hoa cúc đang chuẩn bị thu hoạch.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm (đứng bên phải) thăm, tặng quà cho gia đình bà Hồ Thị Thu

Đến thăm các gia đình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ân cần hỏi thăm tình hình đời sống, thiệt hại và việc khôi phục sản xuất sau mưa lũ. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm chia sẻ với những mất mát của người dân, nhất là các hộ trồng hoa, cây trồng có giá trị cao đang chuẩn bị thu hoạch.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, thời gian vừa qua, do diễn biến thời tiết cực đoan, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa lớn và gây thiệt hại khoảng hơn 100 tỷ đồng. Trước khó khăn của người dân, tỉnh luôn quan tâm, cố gắng tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa theo chính sách để các gia đình yên tâm lao động, đầu tư sản xuất.

Ông Hồ Quốc Cường (ngoài cùng bên trái) chia sẻ các khó khăn với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm (thứ 2 từ phải qua)

Động viên các hộ vượt qua khó khăn trước mắt, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm mong muốn người dân phát huy sự cần cù, kiến thức và kinh nghiệm tích lũy để từng bước khôi phục sản xuất, tiếp tục vươn lên, ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng địa phương. Dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao quà động viên các gia đình bị thiệt hại.

Đại diện các hộ gia đình phát biểu cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm và đoàn công tác

Đại diện các gia đình cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác; đồng thời cho biết sự thăm hỏi, động viên là nguồn khích lệ để vượt qua khó khăn, nỗ lực khắc phục hậu quả, sớm khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.