Quang cảnh buổi thăm, chúc mừng

Tham dự buổi thăm, chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan.

Về phía Trường Đại học Đà Lạt, có Tiến sĩ Mai Minh Nhật, Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt cùng Ban Giám hiệu nhà trường tiếp đoàn.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể cán bộ, giảng viên, người lao động của Trường Đại học Đà Lạt

Phát biểu tại buổi thăm, chúc mừng Trường Đại học Đà Lạt, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã gửi lời tri ân, chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể cán bộ, giảng viên, người lao động của nhà trường.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh (đứng bên trái) phát biểu tại buổi thăm, chúc mừng

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ niềm vui mừng trước những đóng góp của nhà trường đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo của tỉnh Lâm Đồng và khu vực. Sau 50 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Đà Lạt đã xây dựng được uy tín, khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục đại học của cả nước, khu vực Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, giảng viên, người lao động của Trường Đại học Đà Lạt nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong định hướng phát triển của Lâm Đồng, khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao có vai trò quan trọng. Tỉnh mong muốn Trường Đại học Đà Lạt tiếp tục phát huy thế mạnh trong đào tạo, nghiên cứu; tăng cường gắn kết với thực tiễn địa phương, nhất là ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, chế biến nông sản và các ngành kinh tế mà tỉnh có tiềm năng phát triển. Qua đó, nhà trường góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của Lâm Đồng, đồng thời đóng góp cho sự phát triển của khu vực và cả nước.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm tin tưởng tập thể nhà trường sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, tiếp tục khẳng định vị thế, đào tạo nguồn nhân lực cho Lâm Đồng, khu vực và cả nước.

Tiến sĩ Mai Minh Nhật, Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh đối với nhà trường trong thời gian qua

Tại buổi gặp mặt, Tiến sĩ Mai Minh Nhật, Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt bày tỏ vui mừng, cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác. Tiến sĩ Mai Minh Nhật cho biết, sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh cùng tình cảm của Nhân dân địa phương là nguồn động viên quan trọng trong quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển của trường.

Thay mặt tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên, Tiến sĩ Mai Minh Nhật, Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng nhà trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tiến sĩ Mai Minh Nhật, Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt cam kết nhà trường sẽ đồng hành cùng với tỉnh trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Tiến sĩ Mai Minh Nhật cho biết, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Trường Đại học Đà Lạt luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh và tình cảm của Nhân dân địa phương. Đó là nguồn động viên để nhà trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và đóng góp nguồn nhân lực cho Lâm Đồng và khu vực. Dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay có ý nghĩa rất lớn với Trường Đại học Đà Lạt khi nhà trường vừa tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển.

Quang cảnh buổi thăm, chúc mừng

Tiến sĩ Mai Minh Nhật nhấn mạnh nhà trường luôn xác định đào tạo nguồn nhân lực phục vụ Lâm Đồng, tham gia giải quyết những vấn đề thực tiễn về kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian tới, tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường sẽ tiếp tục đoàn kết, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh.

Tiến sĩ Mai Minh Nhật, Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt mong muốn thời gian tới trường tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, đơn vị và Nhân dân Lâm Đồng. Qua đó, nhà trường có thêm điều kiện gắn hoạt động đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn, phát huy trách nhiệm của đội ngũ trí thức đối với sự phát triển của địa phương.

Trường Đại học Đà Lạt hiện đang đào tạo 41 ngành trình độ đại học, 11 ngành thạc sĩ và 7 ngành tiến sĩ, trải rộng trên các lĩnh vực sư phạm, khoa học tự nhiên và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế, luật, nông lâm và du lịch. Hiện Trường Đại học Đà Lạt đang đào tạo khoảng 15.000 sinh viên.