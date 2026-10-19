Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm gửi thư khen vợ chồng tặng 4.000 cành hoa tri ân liệt sĩ

Vợ chồng anh Trần Văn Định (thứ 3 và 4 từ phải qua) vui mừng nhận thư khen của Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm. (Ảnh: Lâm Viên)

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa đến thăm, trao thư khen của đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đến vợ chồng anh Trần Văn Định và chị Ngọc tại phường Lang Biang - Đà Lạt, ghi nhận nghĩa cử tri ân các Anh hùng liệt sĩ của gia đình.

Trước đó, ngày 14/10, tại Lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ hi sinh trong Chiến dịch Mậu Thân năm 1968, tổ chức tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh, 4.000 cành hoa cúc trắng do vợ chồng anh Định gửi tặng đã được trao cho người dân đến viếng, tiễn đưa các liệt sĩ.

Trong thư khen, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng bày tỏ xúc động, trân trọng trước tấm lòng thành kính của vợ chồng anh Định và chị Ngọc khi tự tay chuẩn bị, vận chuyển hoa từ Lâm Đồng đến TP Hồ Chí Minh. Việc làm thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần lan tỏa hình ảnh con người Lâm Đồng hiền hòa, giàu lòng nhân ái.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng trao thư khen của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tới vợ chồng anh Định, chị Ngọc. (Ảnh: Lâm Viên)

Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, cảm ơn gia đình và mong muốn những nghĩa cử ý nghĩa tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng.

Đón nhận thư khen, anh Trần Văn Định cho biết vợ chồng anh xúc động khi việc làm xuất phát từ lòng tri ân chân thành đối với các Anh hùng liệt sĩ được lãnh đạo tỉnh quan tâm, ghi nhận.

Anh Định chia sẻ, gia đình dự định dành số tiền nhận được từ sự động viên, hỗ trợ của lãnh đạo Tỉnh ủy và Đảng ủy phường Lang Biang - Đà Lạt để tặng các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi Lâm Đồng.