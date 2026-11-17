Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng (ngoài cùng bên phải) và đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các đại biểu tham dự ngày hội

Cùng dự có đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo phường Xuân Hương - Đà Lạt và đông đảo người dân địa phương.

Ngày hội được tổ chức nhân Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), gắn với hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Các đại biểu và người dân cùng ôn lại truyền thống của Mặt trận, đánh giá kết quả xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện các phong trào thi đua năm 2026.

Đồng chí Hoàng Văn An, Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ dân phố An Sơn 2 ôn lại truyền thống 96 năm hình thành và phát triển của MTTQ Việt Nam

Tổ dân phố An Sơn 2 hiện có 657 hộ, với 1.921 nhân khẩu. Trong năm, người dân tích cực phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ du lịch, ứng dụng khoa học, công nghệ để nâng cao thu nhập. Đến nay, 46 hộ được giải ngân vốn vay phát triển sản xuất với tổng số tiền 4,15 tỷ đồng; tổ không có hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đồng chí Trần Công Hân, Tổ trưởng tổ dân phố An Sơn 2 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời gian qua

Tinh thần đoàn kết được thể hiện qua những công trình phục vụ đời sống cộng đồng. Trong đó, người dân cụm Quảng Thừa đóng góp hơn 2 tỷ đồng làm đường nhựa; người dân cụm An Lạc đóng góp kinh phí lắp đặt đèn chiếu sáng. Tại cụm dân cư số 5, bà con góp công, góp tiền sửa chữa những đoạn đường bị sạt lở, phục vụ đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố An Sơn 2

Hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, người dân An Sơn 2 tích cực trồng hoa, cây cảnh trước nhà, góp phần làm đẹp khu phố. Khu đất trước hội trường tổ dân phố được cắt cỏ, bố trí các chậu hoa, cây cảnh; khuôn viên hội trường được chỉnh trang thành công trình hoa. Bà con cùng nhắc nhở nhau giữ gìn vệ sinh chung, bỏ rác đúng nơi, đúng giờ, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp.

Công tác chăm lo trẻ em, khuyến học, khuyến tài tiếp tục được quan tâm. Tổ đã trao 201 phần thưởng khuyến học, 272 phần quà trung thu với tổng kinh phí hơn 41,8 triệu đồng. Người dân tích cực xây dựng nếp sống văn minh, tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc TDP An Sơn 2, phường Xuân Hương - Đà Lạt

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, ghi nhận, biểu dương những kết quả của phường Xuân Hương - Đà Lạt và tổ dân phố An Sơn 2 trong phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng, chăm lo đời sống Nhân dân.

Bà con tổ dân phố An Sơn 2 đã phát huy tinh thần chung sức, đồng lòng trong xây dựng hạ tầng, chỉnh trang khu dân cư. Đằng sau mỗi con đường, mỗi công trình ấy là công sức, sự đồng thuận và tình cảm gắn bó của người dân với nơi mình sinh sống. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà tổ dân phố An Sơn 2 đã đạt được trong thời gian qua

Chia sẻ với những khó khăn do địa bàn rộng, dân cư phân bố ở nhiều cụm, một số hạng mục tại khu dân cư số 5 chưa hoàn thành, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị cấp ủy, chính quyền quan tâm giải quyết bằng công việc cụ thể. Phát triển đô thị phải gắn với nâng cao chất lượng sống, bảo đảm sinh kế, điều kiện tiếp cận giáo dục, y tế, văn hóa và môi trường sống an toàn, trong lành cho người dân.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị địa phương tiếp tục củng cố đoàn kết, phát huy quyền làm chủ và tinh thần tự quản của Nhân dân. Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, các chi hội, đoàn thể cần gần dân, sát dân, có hình thức sinh hoạt phù hợp, ứng dụng công nghệ thông tin để người dân ở xa hội trường cũng được tham gia, được thông tin và lắng nghe đầy đủ. Mọi công việc chung, nhất là huy động đóng góp, phải được bàn bạc dân chủ, công khai, minh bạch, trên tinh thần tự nguyện, phù hợp với điều kiện của bà con.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng và đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu, sâu sát địa bàn, lắng nghe ý kiến của bà con, giải quyết công việc với tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng

Về phát triển kinh tế, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu quan tâm hỗ trợ các hộ sản xuất tiếp cận khoa học, công nghệ, nguồn vốn, thị trường; khuyến khích nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất an toàn. Các hộ kinh doanh dịch vụ, du lịch cần nâng cao chất lượng phục vụ, giữ gìn hình ảnh thân thiện, mến khách của Đà Lạt.

Địa phương thường xuyên nắm chắc hoàn cảnh từng gia đình để hỗ trợ kịp thời; chăm lo người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, vận động Nhân dân tham gia khám sức khỏe toàn dân theo kế hoạch, tham gia bảo hiểm y tế và chủ động phòng bệnh.

Tặng giấy khen cho các hộ gia đình tiêu biểu có nhiều đóng góp trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2026”

Đối với hạ tầng, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị phường phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, làm rõ vướng mắc tại khu dân cư số 5; quan tâm giao thông, thoát nước, chiếu sáng, thu gom rác và không gian sinh hoạt cộng đồng. Các khu vực triển khai dự án nhà ở xã hội cần được rà soát điều kiện hạ tầng, dịch vụ thiết yếu để đáp ứng nhu cầu khi dân số tăng; tăng cường quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng.

Sau ngày hội này, đề nghị người dân phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, cùng với cấp ủy, chính quyền xây dựng tổ dân phố An Sơn 2 tiếp tục phát triển, trở thành nơi sống ngày càng văn minh, an toàn, nghĩa tình; đóng góp tích cực vào sự phát triển của phường Xuân Hương - Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng

Người dân tổ dân phố An Sơn 2 tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm mong muốn bà con gìn giữ nếp sống hiền hòa, thanh lịch, mến khách; bảo vệ cây xanh, nguồn nước, chăm sóc đường hoa, chỉnh trang nhà ở, xây dựng gia đình hòa thuận, tiến bộ, hạnh phúc. Cùng với khuyến học, khuyến tài, cần giữ gìn an ninh, trật tự, phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng cháy, chữa cháy và bảo đảm an toàn trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh.

Các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh trách nhiệm xây dựng cấp ủy, chính quyền gần dân, phục vụ Nhân dân; hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp phải thể hiện qua việc giải quyết thủ tục thuận lợi, xử lý kiến nghị kịp thời.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, theo dõi việc giải quyết kiến nghị, chăm lo đời sống và vận động người dân tham gia những việc làm thiết thực, góp phần xây dựng An Sơn 2 văn minh, an toàn, nghĩa tình.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh tặng quà cho khu dân cư và 10 hộ có hoàn cảnh khó khăn. Tổ dân phố biểu dương, khen thưởng 5 hộ gia đình tiêu biểu, phát động và ký kết hưởng ứng thi đua năm 2027.