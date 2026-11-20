Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Tiếp đoàn về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện.

Phát biểu tại buổi thăm, chúc mừng, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã gửi lời chúc mừng và bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong đào tạo, bồi dưỡng nhiều thế hệ cán bộ của cả nước, trong đó có tỉnh Lâm Đồng.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng mong muốn thời gian tới, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng trong nghiên cứu, tư vấn chính sách phục vụ phát triển trong giai đoạn mới

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, Lâm Đồng đang tập trung phát huy tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy phát triển kinh tế. Tỉnh mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ, tư vấn của Học viện, nhất là về những định hướng và cơ chế, chính sách phục vụ phát triển trong giai đoạn mới.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi thăm, chúc mừng

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm gửi lời tri ân, chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể cán bộ, giảng viên, người lao động của Học viện.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cảm ơn tình cảm của tỉnh Lâm Đồng dành cho Học viện

Thay mặt lãnh đạo Học viện, PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng dành cho Học viện.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn khẳng định, Học viện sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng tỉnh Lâm Đồng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Quang cảnh buổi thăm, chúc mừng

Bên cạnh đó, Học viện sẽ tiếp tục hỗ trợ tỉnh trong nghiên cứu, hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh và không gian phát triển của địa phương.

Theo đồng chí Đoàn Minh Huấn, quá trình đồng hành, hỗ trợ tỉnh cũng là dịp để cán bộ, giảng viên Học viện tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn, phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, góp phần gắn lý luận với thực tiễn của đất nước trong giai đoạn phát triển hiện nay.