Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tặng hoa, chúc mừng Học viện Quốc phòng

Tiếp đoàn, về phía Học viện Quốc phòng có Thượng tướng, PGS. TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi thăm, chúc mừng Học viện Quốc phòng

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm gửi lời chúc mừng, tri ân đến đội ngũ cán bộ, giảng viên Học viện Quốc phòng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đánh giá cao những đóng góp của Học viện trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ qua nhiều thế hệ, góp phần nâng cao bản lĩnh và năng lực thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ trong tình hình mới.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Học viện Quốc phòng

Chia sẻ về tình hình phát triển của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, sau sáp nhập, Lâm Đồng là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước với cả biên giới trên đất liền và trên biển.

Hiện nay, tỉnh đang tập trung phát huy tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy phát triển kinh tế, nhất là trên các lĩnh vực địa phương có thế mạnh như: du lịch, nông nghiệp, khai thác khoáng sản và năng lượng tái tạo.

Quang cảnh buổi thăm, chúc mừng

Bên cạnh việc phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Lâm Đồng luôn quan tâm và có nhiều chính sách phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cư dân vùng biên giới. Lâm Đồng xác định bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ quan trọng, góp phần giữ vững ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Khoảnh khắc chào đón thân tình giữa lãnh đạo Học viện Quốc phòng và đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng mong muốn Học viện Quốc phòng tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh; tăng cường trao đổi kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, giúp đội ngũ cán bộ địa phương nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu phát triển gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.

Thượng tướng, PGS. TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng cảm ơn tình cảm của tỉnh Lâm Đồng dành cho Học viện

Thay mặt Học viện Quốc phòng, Thượng tướng, PGS. TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, cảm ơn tình cảm của tỉnh Lâm Đồng đối với Học viện. Giám đốc Học viện cho biết, trong thời gian tới, Học viện sẽ phối hợp với tỉnh mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng giúp đội ngũ cán bộ địa phương nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Quang cảnh buổi thăm, chúc mừng

Giám đốc Học viện nhận định, sau sáp nhập, Lâm Đồng là tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn, nhất là về địa hình và kết nối hạ tầng giao thông.

Đồng chí tin tưởng, với sự đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, Lâm Đồng sẽ thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã đề ra.