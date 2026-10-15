Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm chủ trì Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Lâm Đồng.

Trong thời gian qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Qua đó, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Quang cảnh hội nghị

Trước diễn biến bất thường của thời tiết, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường, đặc khu tổ chức lực lượng ứng trực, tham gia hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lớn, ngập lụt.

Những việc làm thiết thực góp phần xây dựng hình ảnh cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang gần gũi, trách nhiệm, sẵn sàng giúp đỡ Nhân dân khi gặp khó khăn, hoạn nạn.

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo tại cuộc họp

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng tập trung thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng liên quan công tác nhân sự, đảng vụ; đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương thời gian qua và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh trong nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sát yêu cầu thực tiễn đối với các nội dung trình tại hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị cơ quan quân sự tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến, khẩn trương hoàn tất hồ sơ, thủ tục và các nội dung liên quan để trình Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp tiếp theo; chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng quy định, đạt hiệu quả thiết thực.

Đối với công tác quản lý tài sản sau sắp xếp bộ máy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý chặt chẽ tài sản công, cơ sở nhà, đất, không để xảy ra thất thoát, lãng phí theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.