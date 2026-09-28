Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm chỉ đạo giải quyết dứt điểm các kiến nghị của công dân

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9/2026

Tại buổi tiếp, không có công dân đến trực tiếp, Bí thư Tỉnh ủy nghe lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương báo cáo kết quả xác minh, kiểm tra, rà soát các vụ việc theo kiến nghị của công dân và tiến độ thực hiện một số vụ việc đã được Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành dự buổi tiếp công dân

Theo báo cáo, liên quan kiến nghị của ông Mai Thanh Triết, ngụ phường Mũi Né, các cơ quan chức năng đã rà soát 2 nhóm nội dung. Trong đó, một nội dung liên quan việc thi hành các bản án hành chính sơ thẩm số 32/2018/HC-ST và 33/2018/HC-ST ngày 1/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận (cũ).

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương dự buổi tiếp công dân

Đối với Bản án số 32, dự án đường và sử dụng quỹ đất hai bên tuyến ĐT706B trước đây đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận và UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) có chủ trương dừng thực hiện từ năm 2023, thay thế bằng phương án quy hoạch mới sử dụng quỹ đất hai bên đường Võ Nguyên Giáp.

Đối với Bản án số 33, vụ việc hiện thuộc dự án Khu đô thị thương mại, dịch vụ mới Hàm Tiến - Mũi Né, khu III. Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất số 1 đã tổng hợp hồ sơ đề nghị họp Hội đồng Bồi thường thiệt hại và phường đã tổ chức họp Hội đồng bồi thường. Các đơn vị đang tiếp tục xác định diện tích đất, tính toán giá trị để xây dựng dự thảo phương án bồi thường; sau đó thực hiện niêm yết, lấy ý kiến, đối thoại trước khi trình phê duyệt theo quy định.

Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng Phan Thế Hanh báo cáo rà soát các nội dung liên quan

Đối với kiến nghị tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất của gia đình ông Mai Thanh Triết để thực hiện dự án Sân bay Phan Thiết, báo cáo cho biết, diện tích đất bị thu hồi là 68.391,3 m², loại đất trồng cây lâu năm. Năm 2017, UBND TP Phan Thiết (cũ) phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Sau quá trình khiếu kiện, các cơ quan tư pháp đã có những bản án liên quan đến việc phê duyệt phương án bồi thường. Tại Bản án số 507/2025/HC-PT ngày 3/12/2025, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh bác yêu cầu khởi kiện của ông Triết về việc hủy Quyết định số 6987/QĐ-UBND và yêu cầu UBND TP Phan Thiết thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Chủ tịch UBND phường Mũi Né Lê Thanh Sơn báo cáo vụ việc theo thẩm quyền

Theo kết quả rà soát được báo cáo tại buổi tiếp công dân, kiến nghị xem xét lại chính sách bồi thường, hỗ trợ để áp giá bồi thường theo giá đất cụ thể đối với diện tích đất bị thu hồi của gia đình ông Triết được xác định là không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng Lê Bình Minh báo cáo vụ việc thuộc thẩm quyền

Bên cạnh các nội dung trên, Bí thư Tỉnh ủy nghe báo cáo tiến độ thực hiện 4 vụ việc đã được tiếp công dân trước đây và có kết luận, chỉ đạo.

Đối với vụ việc của ông Nguyễn Văn Nhu, người nhận ủy quyền của một số công dân tại xã Ninh Gia, các cơ quan, địa phương đang triển khai các bước thu hồi đất, kiểm đếm, lập và lấy ý kiến phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng Huỳnh Duy Khôi báo cáo vụ việc thuộc thẩm quyền

Đối với vụ việc của ông Lê Đình Danh tại xã Nam Thành, nội dung liên quan việc xác minh quá trình công tác để xem xét thời gian tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 1/1/1995 và chế độ hưu trí. Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng đã nhiều lần có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng tại TP Đà Nẵng phối hợp xác minh hồ sơ.

Đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã có văn bản phản hồi về kết quả rà soát hồ sơ lưu trữ, trong khi việc xác minh từ Công an TP Đà Nẵng vẫn chưa có kết quả.

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Thanh Toàn báo cáo vụ việc thuộc thẩm quyền

Đối với vụ việc của ông Lưu Thành Vui và 3 công dân tại xã Nam Ban Lâm Hà, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang kiểm tra, xác minh theo trình tự, thủ tục giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo vụ việc thuộc thẩm quyền

Đối với kiến nghị các hộ dân thôn 2, xã Tuy Phong, liên quan sự cố vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai, tỉnh đã triển khai nhiều nội dung theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. UBND tỉnh đã thành lập Tổ hỗ trợ Hội đồng định giá tài sản xã Tuy Phong; các cơ quan, địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá thiệt hại, chuẩn bị các điều kiện phục vụ đối thoại giữa người dân và doanh nghiệp.

UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, hướng dẫn giải quyết các kiến nghị của địa phương; đồng thời giao Sở Tài chính rà soát, tham mưu xử lý các nội dung liên quan kinh phí hỗ trợ phục hồi sinh kế, chính sách tín dụng, khoanh nợ, giãn nợ và các chính sách tài chính khác đối với các hộ dân bị thiệt hại theo quy định.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo sau khi nghe các ngành, địa phương báo cáo những nội dung kiến nghị của công dân

Qua nghe báo cáo, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu các cơ quan, địa phương được giao nhiệm vụ tiếp tục rà soát, xác minh, làm rõ từng nội dung, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa người dân và cơ quan, đơn vị liên quan. Đối với những vụ việc khó, vướng, địa phương cần chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền để đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi.

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm cũng lưu ý việc giải quyết các vụ việc phải bảo đảm đúng quy định, đồng thời quan tâm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Đối với những vụ việc cần xác minh thêm, các cơ quan chức năng phải phối hợp chặt chẽ, làm rõ cơ sở pháp lý và thực tiễn trước khi tham mưu hướng xử lý. Về những trường hợp thuộc diện tiếp công dân, các cơ quan được giao nhiệm vụ phải khẩn trương phân công xử lý, không bỏ sót và thực hiện đúng quy định, quy chế.

Quang cảnh buổi tiếp công dân

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các kết luận, chỉ đạo đã ban hành; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để xem xét, giải quyết. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết kiến nghị, phản ánh, góp phần hạn chế tình trạng vụ việc kéo dài.