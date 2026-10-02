Bí thư Tỉnh uỷ kiểm tra công tác chuẩn bị đại nhạc hội Viettel Y-Fest 2026

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân kiểm tra khu vực sân khấu.

Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Viettel Lai Châu, Văn phòng Tỉnh uỷ; lãnh đạo phường Tân Phong và các đơn vị liên quan.

...thăm khu trải nghiệm công nghệ số.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức sự kiện của Ban Tổ chức, các đơn vị liên quan.

...động viên tinh thần đội ngũ nhân viên Viettel làm nhiệm vụ phục vụ người dân, du khách khi đến sự kiện Y - Fest.

Để đại nhạc hội diễn ra thành công, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân, du khách và các đại biểu, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân đề nghị Ban Tổ chức, các đơn vị tiếp tục rà soát kỹ toàn bộ phương án tổ chức; bố trí các khu vực thuận tiện cho người dân, khách trải nghiệm nền tảng số, ẩm thực, sản phẩm OCOP. Các lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình, bố trí lực lượng phù hợp tại các khu vực trọng điểm; thực hiện tốt phương án phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân đến các điểm đỗ xe và khu vực tổ chức chương trình; đảm bảo công tác an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Đồng thời chú trọng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để người dân, du khách chấp hành các quy định của Ban Tổ chức, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự.

Kiểm tra khu ẩm thực, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân yêu cầu các chủ gian hàng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đa dạng các món ăn hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và du khách.

Y-Fest 2026 diễn ra trong hai ngày 2 - 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn như: đêm đại nhạc hội “Viettel Y-Fest 2026 - Beat of Life” diễn ra từ 19h30 ngày 3/10; khu trải nghiệm 5G, tương tác với hệ sinh thái Viettel Tammi, ứng dụng TV360; diễu diễn đường phố của đồng bào các dân tộc Mông, Giáy, Lự, Thái; không gian trưng bày nông sản, sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương; không gian ẩm thực.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân yêu cầu lực lượng chức năng đảm bảo tốt an ninh trật tự, điều tiết, phân luồng giao thông trong quá trình diễn ra sự kiện.

Đây là lần đầu tiên, Lai Châu có sự kiện âm nhạc hoành tráng, quy mô lớn thu hút hàng chục nghìn khán giả trong và ngoài tỉnh, với sự tham gia của nhiều ngôi sao trẻ được yêu thích. Sự kết hợp tinh tế giữa âm nhạc, công nghệ và văn hóa bản địa tại đại nhạc hội, không chỉ mang đến niềm vui cho người dân, mà còn mở ra một không gian quảng bá hình ảnh, con người, sản vật và tiềm năng du lịch của Lai Châu đến với đông đảo du khách thập phương.

Đại nhạc hội “Viettel Y-Fest 2026 - Beat of Life” tại Lai Châu đã sẵn sàng chào đón nhân dân và du khách với nhiều hoạt động hấp dẫn.