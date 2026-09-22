Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu bảo đảm an toàn cho người dân mùa mưa lũ

Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: VŨ TÂN)

Tại hội nghị, cử tri kiến nghị các cấp, ngành quan tâm giải pháp quản lý quy trình xả lũ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong mùa mưa lũ. Đồng thời, cử tri đề nghị sớm triển khai nạo vét lòng sông, khơi thông dòng chảy sông Cái, góp phần nâng cao khả năng tiêu thoát nước trước mùa mưa lũ.

Trao đổi với cử tri, ông Nguyễn Đình Anh Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tây Nha Trang cho biết, phường đã triển khai phát quang dòng chảy, dọn dẹp cây lau, sậy, cỏ trong lòng sông. Đây là giai đoạn đầu của việc khơi thông dòng chảy, với kinh phí thực hiện hơn 4 tỷ đồng. Còn giai đoạn 2, địa phương đã có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất phương án triển khai.

Cử tri đóng góp ý kiến. (Ảnh: VŨ TÂN)

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong ghi nhận, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời yêu cầu tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp nhận, rà soát toàn bộ ý kiến, xác định rõ lộ trình xử lý. Đối với những vấn đề thuộc trách nhiệm cấp tỉnh, các sở, ngành cần tổng hợp, báo cáo để có hướng giải quyết phù hợp.

“Những nội dung tổ đại biểu không thể giải quyết thì sẽ chuyển cho các cơ quan chức năng có trách nhiệm giải quyết. Song song với đó, tổ đại biểu phải có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở để giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri đúng thời gian”, Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong nhấn mạnh.

Liên quan công tác phòng, chống thiên tai, Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong lưu ý người dân nghiêm túc chấp hành yêu cầu di dời, sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: VŨ TÂN)

“Đây là một việc hết sức quan trọng liên quan tính mạng của chính mình. Vì vậy, khi có thông báo của chính quyền địa phương, người dân cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của địa phương về di dời, sơ tán khỏi nơi nguy hiểm có ngập lụt xảy ra”, Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong yêu cầu.

Bí thư Trần Phong chỉ ra, trên thực tế tại nhiều nơi cho thấy một bộ phận người dân còn chủ quan khi được chính quyền thông báo, yêu cầu di dời khỏi khu vực nguy hiểm. Do đó, người dân cần nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các phương án phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình.