Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên 'tiếp lửa' cho Nguyễn Huy Quang Minh leo núi Đường lên đỉnh Olympia

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc cùng các đại biểu cổ vũ Quang Minh tại điểm cầu Hưng Yên. Ảnh: Đinh Chiến

Tại điểm cầu Hưng Yên, ông Phạm Quang Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ngành và đông đảo người dân tỉnh Hưng Yên có mặt, cổ vũ Nguyễn Huy Quang Minh trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc cùng các đại biểu đến điểm cầu Hưng Yên. Ảnh: Đinh Chiến

Có mặt tại điểm cầu để cổ vũ cháu nội, ông Nguyễn Huy Chiến không giấu được niềm xúc động trước không khí sôi động tại Quảng trường Thái Bình.

Ông Chiến cho biết, ông rất phấn khởi, xúc động khi chứng kiến không khí cổ vũ hôm nay. Trong quá trình học tập, cháu nhận được sự dìu dắt, truyền đạt kiến thức của các thầy cô giáo qua từng cấp học, từ đó có được nền tảng tri thức để góp mặt tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

"Tôi mong cháu bình tĩnh, tự tin, thi đấu tốt và giành chiến thắng, mang vinh quang về cho quê hương”, ông Chiến chia sẻ.

Ông nội và ông ngoại của "nhà leo núi" Nguyễn Huy Quang Minh tại điểm cầu Hưng Yên. Ảnh: Đinh Chiến

Trong khi đó, ông Nguyễn Bá Báu, ông ngoại của Quang Minh, gửi lời chúc cháu hoàn thành tốt các phần thi, chinh phục ngôi vô địch. Ông cũng tiết lộ gia đình dự định chuẩn bị 40 mâm cỗ để đón Quang Minh trở về trong niềm vui chiến thắng.

Hàng nghìn người dân Hưng Yên tiếp sức cho "nhà leo núi" Nguyễn Huy Quang Minh trong trận chung kết Olympia năm thứ 26 tại điểm cầu Hưng Yên. Ảnh: Đinh Chiến

Với ông nội Nguyễn Huy Chiến, phần thưởng dành cho cháu cũng đã được chuẩn bị như một lời động viên đặc biệt, tiếp thêm niềm tin để Quang Minh tự tin bước vào cuộc tranh tài.