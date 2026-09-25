Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đối thoại với người dân để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Ông Phạm Quang Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên trao đổi để lắng nghe nguyện vọng, tâm tư của nhân dân. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)

Ngày 25/9, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc đã có buổi đối thoại, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị của người dân một số xã trên địa bàn, đồng thời trao đổi, thông tin, làm rõ những chủ trương, định hướng lớn của tỉnh và Trung ương để cùng người dân tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn. Buổi đối thoại đã góp phần phát huy quyền làm chủ, vai trò giám sát của người dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn và dân chủ, người dân đã nêu ý kiến về các nhóm lĩnh vực: phát triển kinh tế, giao thông, chuyển đổi số và cải cách hành chính; văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội; đất đai, nông nghiệp, thủy lợi, môi trường, phòng, chống thiên tai; chế độ, chính sách; đầu tư xây dựng các công trình, dự án…

Bà Nguyễn Thanh Duân, Phó Bí thư, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Tiền Phong, xã Hồng Quang tin tưởng các chủ trương, điều hành, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh thông suốt, rõ ràng.

Tuy nhiên, để phát huy hơn nữa thế mạnh của địa phương trong thời gian tới, bà đề xuất tỉnh quan tâm chỉ đạo công tác quy hoạch, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tái định cư; xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản; hỗ trợ người dân tiếp cận vốn, khoa học kỹ thuật, thị trường và chuyển đổi mô hình sản xuất phù hợp.

Trước yêu cầu tăng trưởng 2 con số, các địa phương của tỉnh, trong đó có xã Xuân Trúc đã đồng loạt khởi công, đón nhận nhiều dự án công nghiệp trong và ngoài nước vào đầu tư. Đi kèm với việc phát triển này, rất cần các điều kiện an cư cho người lao động cũng như đội ngũ chuyên gia.

Do đó, Trưởng thôn Trúc Đình (Xuân Trúc) Nguyễn Anh Tuấn đề nghị tỉnh sớm triển khai xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp tại xã, đảm bảo các tiêu chí về đô thị, nhà ở, thương mại dịch vụ, công trình công cộng trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Quang Ngọc đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân với sự phát triển của từng địa phương, cũng như sự phát triển chung của tỉnh.

Thời gian tới, tỉnh sẽ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các xã, phường về đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội như: y tế, giáo dục nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu ngày một cao của người dân.

Tỉnh cũng tập trung các nguồn lực nhằm giải quyết các tồn tại về ô nhiễm môi trường các làng nghề, sông ngòi trong đó có việc cải tạo môi trường sông Bắc Hưng Hải để bảo vệ cảnh quan, sinh thái, phục vụ sản xuất nông nghiệp liên vùng.

Liên quan đến chế độ, chính sách, tỉnh đã hỗ trợ cán không chuyên trách cao hơn mức trung bình chung của cả nước. Thời gian tới, tỉnh giao Sở Nội vụ nghiên cứu kỹ lưỡng các kiến nghị về việc tăng phụ cấp cho chi hội trưởng các tổ chức đoàn thể, lực lượng Phó Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn…, để điều chỉnh phù hợp với thực tiễn khi có đủ điều kiện pháp lý.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên mong muốn tiếp tục nhận được sự các ý kiến của nhân dân để cấp ủy, chính quyền các cấp ngày càng hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn, huy động sức mạnh tổng hợp trong nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, góp phần đóng góp cho sự phát triển chung tỉnh, đảm bảo mục tiêu cho tăng trưởng 2 con số liên tục trong nhiều năm./.