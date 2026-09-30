Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Quốc Khánh: Chuyển mạnh sang chủ động phòng ngừa, nhận diện nguy cơ, xử lý từ sớm các vi phạm

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến các điểm cầu xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy quán triệt nội dung hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Cùng dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác nội chính, PCTNLPTC, CCTP và kết quả thực hiện Quy định số 11 trong 9 tháng đầu năm.

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác nội chính, PCTNLPTC, kiểm soát quyền lực và CCTP. Trọng tâm là tập trung quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; các chỉ thị, nghị quyết đối với công tác PCTNLPTC.

Công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường; an ninh biên giới được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội cơ bản ổn định. Các cơ quan chức năng đã chủ động nắm tình hình, đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật; công tác điều tra, truy tố, xét xử bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Công tác PCTNLPTC, kiểm soát quyền lực được triển khai quyết liệt, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, nhất là triển khai các chủ trương, quy định mới của trung ương; các giải pháp phòng ngừa được tăng cường, việc xử lý vi phạm được thực hiện nghiêm theo quy định.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được thực hiện nền nếp. Trong kỳ, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp nhận, xử lý 490 đơn (tăng 5 đơn so với cùng kỳ năm 2025); Chủ tịch UBND các cấp đã tiếp 1.959 cuộc/889 lượt công dân, nội dung phản ánh tập trung chủ yếu trong lĩnh vực đất đai, các chế độ, chính sách. Nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài đã được rà soát, thông báo chấm dứt thụ lý.

Đại tá Vũ Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung báo cáo. Đồng thời, tập trung tham luận, trao đổi về những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thời gian tới.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương kết quả các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã đạt được trong 9 tháng đầu năm.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong việc quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận về công tác PCTNLPTC, kiểm soát quyền lực và CCTP; chủ động nắm chắc tình hình, nhất là tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và những nơi có nguy cơ phát sinh khiếu nại, tranh chấp; chuyển mạnh sang chủ động phòng ngừa, nhận diện nguy cơ, xử lý từ sớm, từ xa các vấn đề phát sinh.

Đồng chí nhấn mạnh: Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tập trung giải quyết những vấn đề liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng; tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện Quy định số 11 và các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thường xuyên rà soát, tập trung xử lý các vụ việc phức tạp, kéo dài, không để phát sinh, hình thành “điểm nóng”.

Đồng chí giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, PCTNLPTC, CCTP và thực hiện Quy định 11; tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo trong giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài; Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát quy trình, quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công để chủ động tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ. Đảng ủy các xã, phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện đầy đủ, đúng quy định các nhiệm vụ theo phân cấp, phân quyền; chủ động nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý các dấu hiệu vi phạm, không để phát sinh vụ việc phức tạp, kéo dài.