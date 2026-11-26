Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh giới thiệu với ông Kwon Sung Taek, Chủ tịch Hiệp hội Kinh tế, Văn hóa Hàn - Việt và đoàn công tác về các thành viên đoàn tỉnh Tuyên Quang.

Cùng tham gia buổi tiếp có các đồng chí: Hoàng Gia Long, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh Tuyên Quang; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh giới thiệu với ông Kwon Sung Taek, Chủ tịch Hiệp hội Kinh tế, Văn hóa Hàn - Việt và đoàn công tác về các tiềm năng, thế mạnh phát triển của tỉnh.

Tại buổi tiếp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh bày tỏ niềm vui mừng được đón tiếp ông Kwon Sung Taek cùng các thành viên trong Đoàn công tác và các doanh nghiệp Hàn Quốc tới thăm, tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Tuyên Quang.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh dự buổi tiếp.

Qua trao đổi và lắng nghe các đề xuất của Đoàn, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đánh giá rất cao vai trò, tâm huyết và sự chủ động của Hiệp hội trong việc nghiên cứu, đề xuất triển khai các đề án, dự án tại Tuyên Quang. Các ý tưởng và dự án mà Hiệp hội đưa ra đều có tính thực tiễn và tính khả thi cao, Tuyên Quang rất đồng tình và ủng hộ, bởi đây cũng chính là những lĩnh vực trọng tâm mà tỉnh đang ưu tiên thu hút đầu tư trong cả ngắn hạn và dài hạn.

Các thành viên Đoàn công tác của Hiệp hội Kinh tế, Văn hóa Hàn - Việt thăm và làm việc tại tỉnh.

Hiện nay, Tuyên Quang đang tập trung hoàn thiện đồng bộ quy hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, đồng thời rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách thông thoáng nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thúc đẩy hoạt động đầu tư. Để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, bên cạnh nguồn lực nội tại, giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường kết nối liên thông với các tỉnh trong vùng, cũng như các đô thị lớn, tỉnh đặc biệt cần sự đồng hành, chung tay về nguồn vốn và công nghệ từ cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Chính vì vậy, chuyến thăm và khảo sát môi trường đầu tư của Hiệp hội tại tỉnh vào thời điểm này là rất phù hợp và kịp thời. Tuyên Quang luôn rộng cửa chào đón các nhà đầu tư. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có một số dự án của các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư và hoạt động rất hiệu quả. Trên cơ sở những tiềm năng, thế mạnh sẵn có và nền tảng hợp tác tốt đẹp đó, tỉnh mong muốn Hiệp hội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, kết nối mạnh mẽ hơn nữa cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc với Việt Nam nói chung và với tỉnh Tuyên Quang nói riêng.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh tặng quà ông Kwon Sung Taek.

Trong thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang mong muốn Hiệp hội và các doanh nghiệp thành viên sẽ tập trung nghiên cứu, hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh và mũi nhọn như: Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển năng lượng tái tạo; phát triển hạ tầng công nghiệp và các dịch vụ thiết yếu; lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân; phát triển du lịch; phát triển nguồn nhân lực chất lượng và xuất khẩu lao động... Tỉnh Tuyên Quang cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ tối đa và tạo môi trường đầu tư minh bạch, an toàn, hiệu quả cho các doanh nghiệp.

Ông Kwon Sung Taek tặng quà đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Hầu A Lềnh cũng mong muốn ngay sau buổi làm việc, Hiệp hội và các thành viên sẽ tiếp tục nghiên cứu, làm việc cụ thể với các sở, ngành chức năng của tỉnh để thống nhất các nội dung hợp tác, sớm cụ thể hóa thành những dự án thiết thực trong thời gian sớm nhất.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn công tác của Hiệp hội Kinh tế, Văn hóa Hàn - Việt.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh, ông Kwon Sung Taek đánh giá cao những bước phát triển năng động cũng như môi trường đầu tư thông thoáng của Tuyên Quang. Chủ tịch KOVECA khẳng định Hiệp hội sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh để kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp hai bên tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, công nghiệp, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và giao lưu văn hóa, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc.