Bí thư Tỉnh uỷ Hầu A Lềnh thăm, kiểm tra tiến độ Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp TH-THCS Phố Bảng

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh khảo sát điểm dừng chân dốc Thẩm Mã, xã Phó Bảng.

Kiểm tra Trường phổ thông nội trú liên cấp TH-THCS Phố Bảng, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành cùng lực lượng thi công trên công trường trong việc khắc phục khó khăn, tập trung nguồn lực triển khai dự án. Đồng chí nhấn mạnh, Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Phố Bảng có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự nghiệp giáo dục địa phương, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, chăm lo đời sống cho con em đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Để công trình hoàn thành đúng kế hoạch và đạt hiệu quả cao nhất, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Hầu A Lềnh yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tiếp tục tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức thi công khoa học, đẩy nhanh tiến độ nhưng phải đặt chất lượng, an toàn lao động và thẩm mỹ công trình lên hàng đầu. Các sở, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; rà soát, chuẩn bị chu đáo trang thiết bị dạy học cũng như phương án quản lý, vận hành ngay khi công trình bàn giao đưa vào sử dụng.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh thăm hỏi các cháu làm du lịch tại dốc Thẩm Mã.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh kiểm tra quy hoạch khu vực Cửa khẩu Phó Bảng.

Trước đó, khảo sát tình hình thực hiện công tác quy hoạch chung xã Phố Bảng, công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng tại cửa khẩu Phố Bảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hầu A Lềnh nhấn mạnh: Đây là địa bàn xã biên giới có vị trí quan trọng về quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế - xã hội. Việc lập và triển khai quy hoạch chung phải bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại, phát huy tối đa các giá trị văn hóa, tiềm năng du lịch sinh thái, lịch sử đặc trưng của vùng, đồng thời gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ an ninh biên giới quốc gia.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh thăm ngôi nhà cổ tại xã Phó Bảng.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh thăm gian hàng trưng bày của bà con xã Phố Bảng.

Bí thư Tỉnh uỷ Hầu A Lềnh và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, nhân dân xã Phố Bảng.

Đồng chí yêu cầu địa phương và các cơ quan chuyên môn rà soát, quản lý chặt chẽ hiện trạng đất đai và không gian kiến trúc, tránh tình trạng xây dựng tự phát, phá vỡ cảnh quan và quy hoạch chung; ưu tiên các dự án giao thông kết nối, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân khu vực biên giới.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh kiểm quy hoạch, tiến độ xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp TH-THCS Phố Bảng.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh kiểm tra chất lượng bàn, ghế học sinh Trường phổ thông nội trú liên cấp TH-THCS Phố Bảng.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh tặng quà xã Phố Bảng, nhà thầu, đơn vị thi công Trường phổ thông nội trú liên cấp TH-THCS Phố Bảng.

Bí thư Tỉnh uỷ Hầu A Lềnh cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện quy hoạch chi tiết khu vực cửa khẩu Phố Bảng; bố trí hợp lý các phân khu chức năng như: Khu kiểm soát liên ngành, kho bãi logistics, khu dịch vụ - thương mại… nhằm tối ưu hóa quy trình thông quan. Đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông kết nối cửa khẩu, hạ tầng công nghệ thông tin và trang thiết bị kiểm soát hiện đại. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chức năng biên phòng, hải quan, kiểm dịch để đơn giản hóa thủ tục, thúc đẩy trao đổi thương mại song phương. Chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh chỉ đạo nhà thầu, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, gắn với đảm bảo chất lượng Trường phổ thông nội trú liên cấp TH-THCS Phố Bảng.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh đến thăm Đồn Biên phòng Phó Bảng.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh tặng quà Đồn Biên phòng Phó Bảng.