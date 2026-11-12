Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh thăm, kiểm tra tiến độ chuẩn bị Dự án tu bổ di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Bình

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh trao đổi với các đại biểu về việc bảo tồn, gìn giữ Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Bình.

Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Bình gồm 23 điểm di tích, lưu giữ nhiều hiện vật, hình ảnh và tư liệu quý về hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng và Chính phủ trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Đây là địa danh ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam, tiêu biểu như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (tháng 2-1951) – Đại hội đầu tiên của Đảng được tổ chức trong nước; Đại hội thống nhất Việt Minh – Liên Việt; Đại hội Liên minh nhân dân ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia; Đại hội Anh hùng và Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh ủy Hầu A Lềnh thắp hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lán ở và làm việc trong thời gian diễn ra Đại hội lần thứ 2 của Đảng.

Trực tiếp thăm các điểm di tích, nghe báo cáo về công tác quản lý, bảo tồn và tiến độ chuẩn bị đầu tư dự án, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Bình có giá trị đặc biệt quan trọng về lịch sử, chính trị, văn hóa; là địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Vì vậy, việc tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích không chỉ là yêu cầu bảo tồn di sản mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc gìn giữ những giá trị lịch sử, văn hóa gắn với vùng đất và con người Tuyên Quang.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh và các đại biểu thăm triển lãm ảnh lịch sử tại Hội trường nơi diễn ra Đại hội lần thứ II của Đảng.

Đồng chí đề nghị các sở, ban, ngành và địa phương liên quan tập trung phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ lưỡng các nội dung chuẩn bị đầu tư, bảo đảm dự án được triển khai đúng quy định, khoa học, đồng bộ và có tầm nhìn lâu dài. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng công tác sưu tầm, kiểm kê, bảo quản các hiện vật, hình ảnh, tư liệu lịch sử liên quan đến di tích; chủ động nghiên cứu, xác minh các thông tin lịch sử nhằm bảo đảm tính chính xác, đầy đủ trong quá trình phục dựng, trưng bày và giới thiệu di tích.

Đối với công tác tu bổ, phục hồi, đồng chí yêu cầu phải đặt nguyên tắc bảo tồn các yếu tố gốc của di tích lên hàng đầu; việc phục dựng các hạng mục cần có cơ sở khoa học, căn cứ tư liệu lịch sử và được thực hiện theo đúng quy định về bảo tồn di sản văn hóa. Đồng thời, cần quan tâm chỉnh trang cảnh quan, không gian tổng thể, kết nối các điểm di tích, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tham quan, nghiên cứu, học tập và giáo dục truyền thống cách mạng.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh và các đại biểu thăm Khu hội trường nơi diễn ra Đại hội lần thứ II của Đảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư; bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tính khả thi của dự án. Qua đó, từng bước phát huy xứng tầm giá trị của Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Bình, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị lịch sử cách mạng, đồng thời tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế - xã hội của địa phương.