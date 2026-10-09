Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh thăm, chúc mừng một số doanh nghiệp tiêu biểu

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh tặng lẵng hoa chúc mừng Công ty TNHH Erex Sakura Biomass Tuyên Quang nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển kinh tế tư nhân tỉnh đã đến thăm tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Erex Sakura Biomass Tuyên Quang; Nhà máy sản xuất, gia công giày dép xuất khẩu, Công ty TNHH Giày da Phúc Sinh và Công ty TNHH FOS (Future of Sound Vina) – đây là những doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh trong sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người dân địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh tăng lẵng hoa chúc mừng Công ty TNHH Giày da Phúc Sinh nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh tặng lẵng hoa chúc mừng Công ty TNHH FOS (Future of Sound Vina) nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Tại các điểm đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển kinh tế tư nhân tỉnh - Hầu A Lềnh ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc của các doanh nghiệp đã đầu tư vào những lĩnh vực sản xuất kinh doanh phù hợp với quy hoạch, định hướng và những tiềm năng thế mạnh của tỉnh; các doanh nghiệp đã cố gắng khắc phục khó khăn để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế, xã hội và các mục tiêu tăng trưởng của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh thăm dây truyền sản xuất của Công ty TNHH Erex Sakura Biomass Tuyên Quang.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh nghe lãnh đạo Công ty TNHH Erex Sakura Biomass Tuyên Quang báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh tặng quà công nhân Công ty TNHH Erex Sakura Biomass Tuyên Quang.

Nói chuyện với cán bộ, công nhân và lãnh đạo các doanh nghiệp, đồng chí Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển kinh tế tư nhân tỉnh nhấn mạnh: Tuyên Quang luôn sát cánh, đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Tỉnh ban hành nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh đề nghị các doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động sản xuất; đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động trong quá trình sản xuất. Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động, từng bước nâng cao thu nhập cho công nhân và công ty. Các sở, ngành và xã, phường của tỉnh chủ động tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp trên tinh thần thẳng thắn không né tránh trách nhiệm.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh nghe giới thiệu về dây chuyển sản xuất, sản phẩm bán dẫn của Công ty TNHH FOS (Future of Sound Vina).

Bí thư Tỉnh uỷ Hầu A Lềnh kiểm tra sản phẩm giày của Công ty TNHH Giày da Phúc Sinh.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh tặng quà công nhân Công ty TNHH Giày da Phúc Sinh.

Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh: Hiện nay, Trung ương và tỉnh có nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Các doanh nghiệp bám sát chủ trương, xây dựng chiến lược phát triển của công ty cho phù hợp, từng bước hình thành chuỗi liên kết giá trị với địa phương và người dân. Tiếp tục ứng dụng công nghệ cao, giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường…