Bí thư Tỉnh uỷ Hầu A Lềnh khảo sát thực tế tại xã Lũng Cú

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh kiểm tra quy hoạch, biểu đồ tiến độ Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Lũng Cú.

Tại buổi kiểm tra Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Lũng Cú, sau khi nghe báo cáo tổng thể từ đại diện chủ đầu tư và đơn vị thi công, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành cùng lực lượng thi công trên công trường trong việc khắc phục khó khăn, tập trung nguồn lực triển khai dự án. Đồng chí nhấn mạnh: Việc xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Lũng Cú là nhiệm vụ chính quan trọng của tỉnh, đồng thời có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự nghiệp giáo dục địa phương, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, chăm lo đời sống cho con em đồng bào các dân tộc trên địa bàn biên giới. Để công trình hoàn thành đúng kế hoạch tỉnh đã cam kết với trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh lưu ý chủ đầu tư, đơn vị thi công điểm có nguy cơ sạt lở tại Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Lũng Cú.

Để đạt hiệu quả cao nhất, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Hầu A Lềnh yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tiếp tục tăng cường nhân lực, tổ chức thi công khoa học, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các hạng mục còn dang dở nhưng phải đặt chất lượng, an toàn lao động và thẩm mỹ công trình lên hàng đầu. Các sở, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; rà soát, chuẩn bị chu đáo trang thiết bị dạy học cũng như phương án quản lý học sinh, vận hành hoạt động của trường ngay khi công trình bàn giao đưa vào sử dụng; chú ý tạo cảnh quan khu vực khuôn viên nhà trường phù hợp môi trường giáo dục nội trú; các nhà trường cần bố trí, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để đón, chăm sóc và nuôi dưỡng học sinh, tạo sự yên tâm đối với gia đình khi gửi gắm con em đến trường… Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu, bên cạnh việc huy động tối đa nhân lực, vật lực để đảm bảo tiến độ theo yêu cầu thì cần lưu ý vấn đề phòng chống sạt trượt; chủ đầu tư cần tăng cường kiểm tra, đối với các hạng mục không phù hợp với thực tế thì cần điều chỉnh ngay; đơn vị thi công cần có phương án đảm bảo nước phục vụ quá trình xây dựng…

Bí thư Tỉnh ủy tặng quà đơn vị thi công Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Lũng Cú.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh kiểm tra quy hoạch xã Lũng Cú.

Đến khảo sát tình hình thực hiện công tác quy hoạch chung xã Lũng Cú, Bí thư Tỉnh uỷ Hầu A Lềnh nhấn mạnh: Lũng Cú là xã biên giới có vị trí quan trọng về quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế - xã hội. Việc lập và triển khai quy hoạch chung phải bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại, phát huy tối đa các giá trị văn hóa, tiềm năng du lịch sinh thái, lịch sử đặc trưng của vùng, đồng thời gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ an ninh biên giới quốc gia. Đồng chí yêu cầu địa phương và các cơ quan chuyên môn cần đẩy nhanh tiến độ quy hoạch xã, đồng thời quản lý chặt chẽ quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng; rà soát, quản lý chặt chẽ hiện trạng đất đai và không gian kiến trúc, tránh tình trạng xây dựng tự phát, phá vỡ cảnh quan và quy hoạch chung; ưu tiên các dự án giao thông kết nối, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân khu vực biên giới. Đồng chí lưu ý công tác quy hoạch cần lấy Cột cờ Quốc gia làm trung tâm kết nối các không gian phát triển khác như làng Lô Lô Chải, Điểm cực Bắc… Việc quy hoạch các điểm cần có sự kết nối, hỗ trợ cùng thúc đẩy phát triển…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long và các đại biểu cắt băng Lễ ra mắt không gian trà thưởng ngoạn cực Bắc ở thôn Sán Trồ, xã Lũng Cú.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh thăm không gian trà thưởng ngoạn cực bắc ở thôn Sán Trồ, xã Lũng Cú.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh thăm gian hàng trưng bày tại không gian trà thưởng ngoạn cực Bắc ở thôn Sán Trồ, xã Lũng Cú.

Dịp này, Bí thư Tỉnh uỷ Hầu A Lềnh cũng đến dự Lễ ra mắt không gian trà thưởng ngoạn cực Bắc ở thôn Sán Trồ, xã Lũng Cú và tham quan một số sản phẩm đặc trưng địa phương.