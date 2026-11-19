Bí thư Tỉnh uỷ Hầu A Lềnh khảo sát Làng dân tộc Vân Nam.

Làng Dân tộc Vân Nam có diện tích khoảng 84 ha.

Làng Dân tộc Vân Nam có diện tích khoảng 84 ha, được xếp hạng khu du lịch cấp quốc gia 4A. Đây là mô hình khu du lịch văn hóa dân tộc tổng hợp, kết hợp giữa bảo tồn, giới thiệu và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống với phát triển du lịch, giáo dục và quảng bá hình ảnh địa phương. Điểm nổi bật của mô hình là việc tổ chức không gian giới thiệu nhiều dân tộc trong cùng một khu du lịch; kết hợp giữa kiến trúc truyền thống, trưng bày hiện vật, biểu diễn nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động trải nghiệm; đồng thời phát huy sự tham gia của nghệ nhân và cộng đồng trong thực hành, truyền dạy văn hóa…

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh nghe giới thiệu tại khu du lịch.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh tham quan các mô hình tại Làng Dân tộc Vân Nam.

Qua tham quan, tìm hiểu mô hình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh đánh giá cao cách làm sáng tạo, bài bản của địa phương trong việc bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, kiến trúc nhà ở truyền thống và tái hiện đời sống sinh hoạt đặc trưng của cộng đồng các dân tộc, tạo nên sản phẩm du lịch thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Chuyến khảo sát là hoạt động ý nghĩa nhằm giúp tỉnh Tuyên Quang trao đổi, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý, quy hoạch và khai thác tiềm năng văn hóa các dân tộc thiểu số phục vụ phát triển du lịch bền vững, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống cho nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; đồng thời góp phần tăng cường giao lưu văn hóa và thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương Việt Nam – Trung Quốc.