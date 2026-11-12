Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày Văn hóa Việt Nam ở thôn Quang Vinh, xã Kim Bình.

Tại Ngày hội, các đại biểu ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); khẳng định vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và ý nghĩa của việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa trong cộng đồng dân cư; nghe báo cáo kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày Văn hóa Việt Nam thôn Quang Vinh, xã Kim Bình.

Thôn Quang Vinh được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai thôn Liên Nghĩa và Tân Quang, hiện có 248 hộ, 1.188 nhân khẩu thuộc 6 dân tộc cùng sinh sống. Các hộ dân đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển chăn nuôi, kinh doanh, dịch vụ và các ngành nghề phù hợp với điều kiện địa phương. Thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt khoảng 80 triệu đồng/năm; số hộ nghèo chỉ còn 4 hộ. Hiện nay, 100% các tuyến đường trong thôn đã được bê tông hóa; duy trì 4 tuyến đường thắp sáng đường quê với tổng chiều dài 1,8 km; tổ chức các nhóm tự quản về vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại rác thải.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày Văn hóa Việt Nam ở thôn Quang Vinh, xã Kim Bình.

Thôn cũng duy trì tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; giữ gìn phong tục, tập quán tốt đẹp của các dân tộc; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Thôn đã giữ vững danh hiệu thôn văn hóa 5 năm liên tục, có nhiều gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh tặng bộ máy tính cho thôn Quang Vinh để thực hiện chuyển đổi số.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh nhấn mạnh: Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc, là nguồn sức mạnh to lớn, nhân tố có ý nghĩa chiến lược, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, củng cố tình làng nghĩa xóm, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam với Nhân dân. Năm nay, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng với Ngày Văn hóa Việt Nam càng có ý nghĩa thiết thực, bởi xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn gắn liền với xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc các dân tộc, xây dựng gia đình hạnh phúc, thôn xóm văn minh, nghĩa tình.

Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà cán bộ và Nhân dân thôn Quang Vinh đạt được trong năm đầu tiên sau sáp nhập. Những kết quả đó thể hiện tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận và nỗ lực của cộng đồng dân cư trong việc cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đồng chí cũng lưu ý, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn phát triển mới ngày càng cao, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương phải tiếp tục nỗ lực, quyết tâm hơn nữa.

Bí thư Tỉnh uỷ Hầu A Lềnh thăm gian hàng trưng bày nông sản của thôn Quang Vinh tại ngày hội.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ xã Kim Bình tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết phải được triển khai bằng những chương trình, kế hoạch và việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đối với cán bộ và Nhân dân thôn Quang Vinh, đồng chí mong muốn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau; chủ động tìm hướng phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, tăng cường liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, từng bước nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Đồng thời, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; thực hiện tốt nếp sống văn minh, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh tham quan trò chơi dân gian tại ngày hội.

Đồng chí nhấn mạnh, mỗi người dân cần nêu cao ý thức trách nhiệm, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền trong giải quyết những vấn đề của cộng đồng; nâng cao tinh thần cảnh giác, tham gia bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Qua đó, tiếp tục xây dựng thôn Quang Vinh đoàn kết, phát triển, văn minh, giàu bản sắc.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh đã tặng thôn Quang Vinh một bộ máy vi tính phục vụ công tác chuyển đổi số.