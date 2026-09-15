Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu kiểm tra việc lựa chọn hiệu trưởng trường sau sáp nhập

Ngày 15/9, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa nhận được văn bản của Ban Nội chính Tỉnh ủy liên quan đến kiến nghị, phản ánh của công dân về việc bố trí cán bộ quản lý tại Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng chưa đảm bảo minh bạch, khách quan.

Theo đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy chuyển đơn đến UBND tỉnh Hà Tĩnh để xem xét, chỉ đạo, kiểm tra, giải quyết theo quy định; trả lời công dân và báo cáo kết quả đến Bí thư Tỉnh ủy trước ngày 20/9. Sau khi tiếp nhận văn bản, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao UBND xã Đức Đồng và Sở GD-ĐT xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Trao đổi với Báo Tiền Phong, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã tiếp nhận nội dung và đang giao phòng chuyên môn tham mưu, tổng hợp báo cáo.

Cũng theo lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Tĩnh, trước đó Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đức Đồng có đề xuất, nguyện vọng xin đưa nhân sự khác về địa phương do nguồn nhân sự tại chỗ chưa đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, phương án này đang được xem xét.

“Trường hợp không có nguồn thì phải điều từ nơi khác về, một số địa phương đã thực hiện như vậy vì theo đúng quy định. Nhân sự phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn”, lãnh đạo Sở GD-ĐT nói.

Trước đó, Báo Tiền Phong đã phản ánh việc lựa chọn nhân sự hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng sau khi sáp nhập Trường Tiểu học Đại Đồng, Trường Tiểu học Đức Đồng và Trường THCS Đồng Lạng.

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở Đức Đồng.

Hai nhân sự được đưa vào diện xem xét bố trí hiệu trưởng là ông Nguyễn Văn Lợi, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đại Đồng và ông Nguyễn Công Anh, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Lạng. Theo kết quả chấm điểm theo thang 100, ông Lợi đạt hơn 57,5 điểm, ông Anh đạt 55,5 điểm.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đức Đồng sau đó thống nhất phương án bố trí ông Lợi làm hiệu trưởng. Tuy nhiên, ông Lợi có đơn xin không nhận chức và đề xuất được làm phó hiệu trưởng do trường mới có quy mô lớn, nhiều cấp học, trong khi ông đã có khoảng 35 năm công tác và sức khỏe không còn như trước.

Trong khi đó, ông Nguyễn Công Anh kiến nghị làm rõ 3 điểm tại mục 4.4 về quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031. Theo ông Anh, nếu không tính 3 điểm này, ông Lợi chỉ đạt 54,5 điểm, thấp hơn mức 55,5 điểm của ông.

Liên quan đến nội dung này, trước đó lãnh đạo Đảng uỷ xã Đức Đồng cho rằng, trong hai nhân sự trên, một người đủ điều kiện để bố trí làm hiệu trưởng, song người này xin xuống làm hiệu phó. Còn ông Nguyễn Công Anh Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đức Đồng cho rằng nhân sự này chưa đáp ứng yêu cầu trước mắt để điều hành trường mới và xin chủ trương của tỉnh, ngành giáo dục để tìm nguồn nhân sự khác.

Hiện Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng chưa kiện toàn hiệu trưởng. Ông Nguyễn Văn Lợi được giao phụ trách, điều hành hoạt động nhà trường.