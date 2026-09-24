Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh thăm, tặng quà cho bệnh nhi dịp Tết Trung thu
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, điều kiện điều trị của các em nhỏ; đồng thời gửi lời chúc các cháu đón Tết Trung thu vui tươi, ấm áp, sớm hồi phục sức khỏe.
Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, chiều 24/9, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã đến thăm, tặng quà các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh.
Cùng đi có các đồng chí: Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện một số sở, ngành, đơn vị liên quan.
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/bi-thu-tinh-uy-ha-tinh-tham-tang-qua-cho-benh-nhi-dip-tet-trung-thu-post317671.html