Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh thăm, tặng quà cho bệnh nhi dịp Tết Trung thu

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, chiều 24/9, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã đến thăm, tặng quà các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh. Cùng đi có các đồng chí: Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và các thành viên trong đoàn đã đến thăm, tặng quà, động viên các em nhỏ đang điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh.

Tại Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh hiện có 60 bệnh nhi đang điều trị nội trú.

Bí thư Tỉnh ủy ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, điều kiện điều trị của các em nhỏ; đồng thời gửi lời chúc các cháu đón Tết Trung thu vui tươi, ấm áp, sớm hồi phục sức khỏe.

Bí thư Tỉnh ủy cũng thăm hỏi, động viên các phụ huynh có con đang điều trị tại bệnh viện, chia sẻ với những khó khăn trong quá trình chăm sóc con em; mong muốn các gia đình yên tâm, phối hợp chặt chẽ với đội ngũ y, bác sĩ trong quá trình điều trị cho con em.

Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương tinh thần tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh trong công tác chăm sóc, điều trị cho bệnh nhi; đồng thời mong muốn đội ngũ cán bộ y tế tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tình chăm sóc, điều trị cho các em nhỏ.