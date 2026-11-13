Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tham dự lễ đón tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng các đại biểu Quốc hội Đoàn Hà Tĩnh tham dự lễ đón tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko trong chương trình làm việc sáng nay (13/11) (Ảnh: Lâm Hiển).

Sáng 13/11, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã đón tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko và Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Liên bang tại phiên họp toàn thể, Kỳ họp thứ 2. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng các đại biểu Quốc hội Đoàn Hà Tĩnh tham dự lễ đón.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko đã có bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội Việt Nam.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của bà Valentina Matviyenko diễn ra từ ngày 11/11 đến 13/11. Đây là lần thứ ba bà Valentina Matviyenko thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga, sau các chuyến thăm vào năm 2012 và 2017.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và bày tỏ vinh dự được phát biểu tại phiên họp toàn thể của Quốc hội Việt Nam. Nhấn mạnh nhân dân hai nước được gắn kết bởi truyền thống hữu nghị, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga khẳng định, người đặt nền móng cho tình hữu nghị lâu đời ấy chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko, hai nước luôn duy trì đối thoại chính trị thường xuyên ở cấp cao và cấp cao nhất. Đặc biệt, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga trong năm 2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là sự kiện trọng tâm trong quan hệ song phương; là vinh dự lớn đối với các thượng nghị sĩ Nga. Trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo hai nước đã tiến hành các cuộc hội đàm thực chất, ký kết nhiều văn kiện quan trọng trong các lĩnh vực năng lượng, giáo dục, khoa học và nhiều lĩnh vực khác.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko đánh giá cao lập trường kiên định của nhà lãnh đạo Việt Nam trong thúc đẩy các lý tưởng công bằng và đối thoại trên trường quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh nghe bài phát biểu của Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga (Ảnh: Lâm Hiển).

Đề cập quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga nhấn mạnh, sự hợp tác thành công giữa lãnh đạo Nga và Việt Nam, cùng mối quan hệ tin cậy đặc biệt giữa các nhà lãnh đạo hai nước, đã đặt ra những tiêu chuẩn hợp tác rất cao đối với các nghị sĩ.

Đặc biệt, sau cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn năm 2024, Hội đồng Liên bang Nga và Quốc hội Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác mới, tạo cơ sở quan trọng để tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko đánh giá cao hoạt động tích cực của Nhóm hợp tác giữa Hội đồng Liên bang Nga và Quốc hội Việt Nam, cũng như sự phối hợp hiệu quả giữa các nhà lập pháp hai nước tại các diễn đàn nghị viện quốc tế quan trọng.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko đánh giá quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước đang duy trì đà phát triển tích cực; các doanh nghiệp liên doanh hai nước đang hoạt động hiệu quả trong nhiều lĩnh vực như dầu khí, nông nghiệp, công nghiệp chế biến.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu.

Đề cập hợp tác trong lĩnh vực nhân văn, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko nhấn mạnh, Nga luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho hợp tác giáo dục với Việt Nam. Đồng thời, đánh giá cao quyết định của lãnh đạo hai nước tuyên bố năm 2026 là Năm hợp tác Nga - Việt trong lĩnh vực khoa học và giáo dục. Hai nước cũng đạt được kết quả hợp tác cụ thể trong lĩnh vực an toàn dịch tễ và an ninh sinh học.

Trong lĩnh vực văn hóa, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko cho biết, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức dự án văn hóa quy mô lớn mang tên "Những mùa Nga" vào năm 2027.

Đề cập quyết định của Tổng thống Nga về chế độ miễn thị thực đối với công dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga cho rằng việc tạo thuận lợi cho người dân trong đi lại không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Toàn cảnh lễ đón tiếp sáng 13/11.

Nhấn mạnh hợp tác địa phương là một nền tảng đáng tin cậy khác của quan hệ Nga - Việt, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko đánh giá cao sự tương tác tích cực giữa các địa phương hai nước. Theo đó, ngày càng có nhiều chủ thể liên bang của Nga thiết lập và phát triển quan hệ hợp tác với các tỉnh, thành phố của Việt Nam, góp phần mở rộng không gian và làm sâu sắc thêm nội hàm hợp tác song phương.

Bà Valentina Matviyenko đánh giá, hai nước đang phát triển mối quan hệ hợp tác tin cậy, cùng có lợi. “Quan hệ đối tác chiến lược song phương là sự lựa chọn mang tính lịch sử của nhân dân hai nước”, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko nhấn mạnh.