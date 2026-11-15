Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở phường Sông Trí

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại TDP Bắc Châu, phường Sông Trí.

Chiều 15/11, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại tổ dân phố Bắc Châu, phường Sông Trí. Cùng tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Việt Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính và lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đại biểu dự ngày hội.

Đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính và các đại biểu tham dự ngày hội.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và các đồng chí: Nguyễn Thành Đồng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Việt Hà – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính cùng các đại biểu tặng quà cho Ban Công tác Mặt trận TDP Bắc Châu.

Lãnh đạo phường Sông Trí tặng quà cho Ban Công tác Mặt trận TDP Bắc Châu.

Tổ dân phố (TDP) Bắc Châu có 509 hộ, 1.840 nhân khẩu. Thời gian qua, Nhân dân TDP Bắc Châu đã thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên.

Tiết mục sắc bùa “Quê hương mãi mãi sáng ngời” tại ngày hội.

Năm 2026, thu nhập bình quân đầu người của TDP đạt trên 61 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 98%. Hệ thống giao thông, thủy lợi và hạ tầng dân sinh từng bước được quan tâm đầu tư, chỉnh trang.

Các đại biểu và người dân TDP Bắc Châu theo dõi phóng sự ôn lại 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và kết quả toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.

Trong đời sống văn hóa, các hoạt động văn nghệ, thể dục - thể thao được duy trì, thu hút người dân tham gia. Các câu lạc bộ, nhóm sở thích như dân vũ thể thao, bóng chuyền hơi, thể dục dưỡng sinh và các hoạt động văn hóa truyền thống góp phần tạo không khí vui tươi, lành mạnh trong khu dân cư.

Ông Lê Ngọc Thạch và chị Trần Thị Hạnh Ngân (đại diện cho các tầng lớp nhân dân TDP Bắc Châu) phát biểu ý kiến.

Công tác hòa giải ở cơ sở được quan tâm; các mâu thuẫn, bất đồng trong cộng đồng được chú trọng giải quyết từ sớm, từ cơ sở, góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm, không để những vấn đề nhỏ phát sinh thành mâu thuẫn lớn. Các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn thường xuyên được quan tâm.

Phát biểu trước cán bộ và Nhân dân TDP Bắc Châu, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bày tỏ vui mừng về những kết quả mà TDP đã đạt được trong thời gian qua, nhất là về phát triển kinh tế, mức thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại ngày hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thông tin những điểm nổi bật về công tác xây dựng Đảng, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời khẳng định, trong thành tựu phát triển của tỉnh có sự đóng góp tích cực của mặt trận tổ quốc các cấp, phường Sông Trí và TDP Bắc Châu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, cùng các nghị quyết và kết luận của Bộ Chính trị và của tỉnh; tập trung thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ triển khai, phấn đấu duy trì đà tăng trưởng kinh tế 2 con số; tiếp tục hoàn thiện cơ chế vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, kiện toàn tổ chức ổn định hoạt động của các TDP sau sáp nhập để công việc từ tỉnh đến cơ sở được giải quyết thông suốt, kịp thời, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Để làm những việc đó, tỉnh luôn xác định, sự đồng thuận và chung sức của Nhân dân là yếu tố quyết định. Mọi chủ trương, chính sách chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi được bà con đồng tình ủng hộ. Người dân vừa là chủ thể của quá trình phát triển, trực tiếp góp ý, chung tay xây dựng quê hương, vừa là người thụ hưởng những thành quả đạt được.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm nông sản của TDP Bắc Châu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và bà con TDP Bắc Châu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cùng chung sức xây dựng TDP bình yên; chi bộ phát huy vai trò lãnh đạo, cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong phong trào ở cơ sở; ban công tác mặt trận TDP tiếp tục đổi mới cách tuyên truyền, vận động, lắng nghe ý kiến của bà con, thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội và tổ chức các phong trào thi đua bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với điều kiện của dân cư.

Bà con Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống bằng những việc làm thiết thực; tranh thủ cơ hội từ các dự án lớn trên địa bàn để phát triển thương mại, dịch vụ, động viên con em học nghề và tìm việc làm tại các doanh nghiệp; tiếp tục giữ gìn, phát huy các nghề truyền thống của địa phương.

Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự. Quan tâm các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em mồ côi và những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nâng cao ý thức và trách nhiệm công dân trong môi trường số. Mỗi gia đình, mỗi người dân cần chủ động tiếp cận các tiện ích số, sử dụng ứng dụng công dân số, i-HaTinh. Tích cực lan tỏa những thông tin tích cực, gương người tốt, việc tốt, nâng cao cảnh giác trước các thông tin sai sự thật và các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Các đại biểu và người dân TDP Bắc Châu lắng nghe phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Đối với Đảng ủy, UBND phường Sông Trí, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, chăm lo và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kịp thời, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân. Quan tâm đầu tư hoàn thiện các hạ tầng thiết yếu, nâng cao chất lượng dịch vụ công, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Ủy ban MTTQ tỉnh và các cấp tiếp tục hướng mạnh hoạt động về cơ sở, thực sự là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng, với truyền thống yêu nước, đoàn kết, cần cù và giàu bản sắc văn hóa, Nhân dân phường Sông Trí nói chung, TDP Bắc Châu nói riêng sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh đã trao tặng 20 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở TDP Bắc Châu.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở TDP Bắc Châu.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và các đại biểu theo dõi trò chơi dân gian tại ngày hội.