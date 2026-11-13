Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hoài Nhơn Đông

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc phát biểu tại ngày hội. Ảnh: ĐS.

Tham dự ngày hội có ông Đinh Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cùng đông đảo cán bộ và nhân dân Tổ dân phố Phú Nhuận.

Tại ngày hội, đại diện Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố Phú Nhuận đã báo cáo kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trong năm qua.

Tổ dân phố Phú Nhuận được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 tổ dân phố Phú An, Nhuận An và Nhuận An Đông, với diện tích tự nhiên hơn 3,55km², có 1.263 hộ, 4.702 nhân khẩu. Toàn tổ hiện có 322 hộ gia đình chính sách, 8 hộ cận nghèo và 75 hộ có hoàn cảnh khó khăn. Kinh tế địa phương phát triển đa ngành nghề, trong đó đánh bắt hải sản xa bờ và sản xuất nông, lâm nghiệp là những lĩnh vực chủ lực.

Dù còn gặp nhiều khó khăn do biến động giá cả hàng hóa, vật tư và chi phí sinh hoạt, song với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, cùng tinh thần đoàn kết, cần cù của nhân dân, đời sống kinh tế - xã hội tại khu dân cư cơ bản ổn định và từng bước phát triển.

Ban Công tác Mặt trận đã phát huy vai trò tập hợp, vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đồng thời giám sát những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Các công việc chung của khu dân cư như đóng góp xây dựng hạ tầng, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và tổ chức các hoạt động cộng đồng đều được thông tin, trao đổi công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận và khuyến khích người dân tự nguyện tham gia. Qua đó, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư tiếp tục được củng cố, mối quan hệ giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền và Mặt trận ngày càng gắn bó.

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc biểu dương những kết quả mà cán bộ và nhân dân Tổ dân phố Phú Nhuận đạt được trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đồng thời, ghi nhận tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó và sự đồng lòng của người dân trong xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc (ở giữa) tặng quà cho người dân. Ảnh: ĐS.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống. Cùng với đó, cần quan tâm bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo những gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã trao tặng 5 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng cho Tổ dân phố Phú Nhuận; hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng và trao 20 suất quà, tổng trị giá 20 triệu đồng, cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy cũng thăm hỏi, động viên các hộ gia đình tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể địa phương quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ những hộ còn khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo.