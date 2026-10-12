Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy yêu cầu chủ động bảo đảm nguồn điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí An Hoàng Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, hệ thống điện trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đầu tư, củng cố, từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân.

Năm 2025, sản lượng điện thương phẩm đạt hơn 4,46 tỷ kWh, tăng 7,17% so với năm 2024. Trong đó, điện phục vụ công nghiệp và xây dựng chiếm hơn 70% tổng sản lượng, tăng 7,81%, phản ánh nhu cầu điện ngày càng lớn của hoạt động sản xuất và phát triển công nghiệp.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Trong 9 tháng năm 2026, sản lượng điện thương phẩm đạt hơn 3,54 tỷ kWh, tăng 5,64% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty Điện lực Lào Cai cơ bản bảo đảm cung cấp điện phục vụ các hoạt động chính trị, sự kiện quan trọng của tỉnh, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.

Công tác quản lý vận hành, sửa chữa, cải tạo và nâng cấp lưới điện được chú trọng; các chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện cơ bản đáp ứng kế hoạch được giao.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Lào Cai phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng với nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện, công ty đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Đến hết tháng 9/2026, có 7.585 khách hàng đăng ký mua điện trực tuyến; 58.790 yêu cầu của khách hàng được tiếp nhận qua hệ thống chăm sóc khách hàng và đã được giải quyết.

Việc thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt tiếp tục được triển khai qua nhiều kênh, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Về đầu tư xây dựng, trong 9 tháng năm 2026, Công ty Điện lực Lào Cai triển khai các dự án điện, viễn thông và công nghệ thông tin với tổng mức đầu tư gần 1.772 tỷ đồng. Các hạng mục tập trung xây dựng mới, cải tạo đường dây trung, hạ áp và trạm biến áp nhằm nâng cao năng lực cấp điện, giảm nguy cơ quá tải, tăng độ tin cậy của hệ thống.

Đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển nhanh của tỉnh, nhu cầu phụ tải điện được dự báo tiếp tục tăng mạnh, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp và các cơ sở sản xuất quy mô lớn.

Theo tính toán của ngành điện, công suất cực đại toàn tỉnh có thể tăng từ 886 MW năm 2026 lên 1.550 MW vào năm 2030; sản lượng điện thương phẩm dự kiến tăng từ 5,045 tỷ kWh lên 8,582 tỷ kWh.

Để đáp ứng nhu cầu này, giai đoạn 2026 - 2030, ngành điện dự kiến đầu tư mở rộng, nâng cấp hệ thống lưới điện từ 110 kV đến trung, hạ áp, với tổng nhu cầu vốn khoảng 10.380 tỷ đồng, chưa bao gồm các dự án lưới điện 220 kV và 500 kV. Đồng thời, tỉnh dự kiến triển khai 91 dự án cấp điện nông thôn, với tổng vốn đầu tư 1.480 tỷ đồng, nhằm đưa điện lưới quốc gia đến các thôn, bản, cụm dân cư chưa có điện hoặc chất lượng điện chưa bảo đảm.

Lãnh đạo Sở Công Thương phát biểu tại buổi làm việc.

Công ty Điện lực Lào Cai kiến nghị tỉnh quan tâm tháo gỡ khó khăn liên quan đến chồng lấn quy hoạch, nhất là giữa các dự án điện và quy hoạch khoáng sản; hỗ trợ đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư các công trình trọng điểm.

Công ty cũng đề xuất phối hợp với các địa phương xây dựng phương án cải tạo lưới điện tại khu vực đô thị, trung tâm hành chính theo hướng bảo đảm an toàn vận hành, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và phù hợp với điều kiện hạ tầng thực tế.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung phân tích những kết quả đạt được trong công tác cung ứng điện, đầu tư phát triển hệ thống lưới điện; đồng thời thảo luận, đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án điện. Trong đó, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết thủ tục hành chính, nhất là đối với các khách hàng có nhu cầu sử dụng điện công suất lớn và các dự án điện mặt trời trên hồ Thác Bà, nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Dương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Lào Cai trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục pháp lý do chồng lấn quy hoạch; công tác giải phóng mặt bằng các công trình điện; nhu cầu cải tạo lưới điện trung, hạ áp tại khu vực trung tâm hành chính cũng như việc thỏa thuận tuyến, chấp thuận thi công công trình trong hành lang bảo vệ đường bộ; đẩy nhanh tiến độ các dự án, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao UBND tỉnh, trực tiếp là đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chỉ đạo Sở Công Thương cùng các sở, ban, ngành và địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với Công ty Điện lực Lào Cai, tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các công trình điện trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với cán bộ chủ chốt của Công ty Điện lực Lào Cai.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, đồng chí nhấn mạnh đây là một trong những điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ. Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo trực tiếp đối với các công trình trọng điểm quốc gia và của tỉnh. Tỉnh phấn đấu đến hết năm 2027, 100% người dân trên địa bàn có điện.

Tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, chủ động phối hợp, kiến nghị các cơ quan cấp trên giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền, hỗ trợ ngành điện tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Đối với Công ty Điện lực Lào Cai, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chủ động xây dựng kế hoạch, phương án bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu sinh hoạt của Nhân dân và nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là các nhà đầu tư lớn. Việc chuẩn bị hạ tầng và nguồn điện phải đi trước một bước, tránh tình trạng doanh nghiệp đã đầu tư, đi vào hoạt động nhưng không được đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện.

Bên cạnh đó, công ty cần tính toán kỹ phương án huy động và sử dụng nguồn vốn đầu tư trong bối cảnh chi phí vốn còn cao; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nâng cao trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.