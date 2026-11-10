Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy tiếp xã giao Đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xay Nhạ Bu Ly và Bò Kẹo (Lào)

Quang cảnh buổi tiếp xã giao.

Về phía đoàn công tác có đồng chí Thiếu tướng Bun Nhong Đuông Đi - Chỉ huy trưởng Quân sự, Trưởng Đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xay Nhạ Bu Ly; đồng chí Đại tá Ăm Phăn Xay Nhạ Su Bạt, Chỉ huy trưởng Chính trị, Trưởng Đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bò Kẹo.

Về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Thiếu tướng Đặng Quốc Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đồng chí An Hoàng Linh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đồng chí Phan Trung Bá - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ.

Phát biểu chào mừng, đồng chí Dương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ vui mừng đón đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xay Nhạ Bu Ly và Bò Kẹo sang thăm, làm việc.

Đồng chí khẳng định, Việt Nam và Lào có mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược, được các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước dày công vun đắp, trong đó, tình đoàn kết giữa hai Quân đội là một biểu tượng cao đẹp, là nền tảng để các địa phương tiếp tục gắn bó, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Đồng chí Dương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh uỷ thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cùng với quan hệ hợp tác cấp địa phương, quan hệ kết nghĩa giữa lực lượng vũ trang Lào Cai với Xay Nhạ Bu Ly và Bò Kẹo được xây dựng từ năm 2016 và 2017, đã góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy, tình cảm giữa ba tỉnh.

Đồng chí thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 10 tháng năm 2026. Theo đó, với sự chủ động, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tình hình của tỉnh Lào Cai tiếp tục chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt kết quả nổi bật: thu ngân sách nhà nước đạt gần 17.800 tỷ đồng, tăng hơn 1.760 tỷ đồng (11,02%) so với 9 tháng, tăng 16,8% so với cùng kỳ, vượt dự toán Trung ương giao; giải ngân vốn đầu tư công đạt 88,95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, vượt mốc tiến độ 10 tháng (83,3%), đứng thứ 4/34 tỉnh, thành phố; thu hút đầu tư tiếp tục tăng, đến hết tháng 10, cấp mới 48 dự án với tổng vốn đăng ký gần 32.500 tỷ đồng, tăng 6 dự án (14,3%) so với tháng 9, vốn đăng ký tăng khoảng 2.200 tỷ đồng (7,3%), tăng 126% so với cùng kỳ; hạ tầng khu, cụm công nghiệp tiếp tục được mở rộng, nhiều dự án sản xuất, kinh doanh quy mô lớn được triển khai, từng bước hình thành động lực tăng trưởng mới cho tỉnh.

Các đại biểu dự buổi tiếp xã giao.

Hoạt động kết nghĩa giữa Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh được duy trì nền nếp, thiết thực, làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; thường xuyên trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác tham mưu và xây dựng lực lượng vũ trang địa phương.

Tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận 2 lưu học sinh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xay Nhạ Bu Ly học tại Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái và đang phối hợp hoàn thiện thủ tục tiếp nhận 4 lưu học sinh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bò Kẹo học tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai.

Việc ba Bộ Chỉ huy Quân sự hội đàm, ký Biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ kết nghĩa ba bên chiều nay là bước phát triển mới, kế thừa quan hệ kết nghĩa song phương đã được vun đắp nhiều năm. Đồng chí Dương Quốc Huy bày tỏ mong muốn việc ký kết phải được chuyển hóa thành các hoạt động thường xuyên, có nội dung, tiến độ và kết quả cụ thể, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa lực lượng vũ trang và nhân dân ba tỉnh; nâng cao hiệu quả hợp tác quân sự, quốc phòng, tăng cường trao đổi kinh nghiệm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương; chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm ma túy...

Đồng chí đề nghị, sau ký kết, Bộ Chỉ huy Quân sự 3 tỉnh cụ thể hóa Biên bản ghi nhớ và Quy chế hợp tác thành kế hoạch hằng năm, rõ việc, rõ đơn vị chủ trì, rõ thời hạn, rõ sản phẩm; duy trì đánh giá kết quả và kịp thời báo cáo những vướng mắc. Trước mắt, phối hợp chuẩn bị tốt hội đàm luân phiên năm 2027 tại tỉnh Bò Kẹo.

Đồng chí Dương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác.

Thay mặt hai đoàn công tác, Thiếu tướng Bun Nhong Đuông Đi - Chỉ huy trưởng Quân sự Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xay Nhạ Bu Ly trân trọng cảm ơn tình cảm thân thiết, sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Lào Cai dành cho đoàn cũng như sự giúp đỡ to lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lào Cai những năm qua.

Đồng chí khẳng định, sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa đó đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển của 2 nước Việt Nam và Lào nói chung, giữa 3 tỉnh nói riêng. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, tiếp tục nhận được sự quan tâm của tỉnh Lào Cai, qua đó, vun đắp cho mối tình hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước.

Đồng chí Dương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác.

Ngay sau khi kết thúc buổi chào xã giao, Đoàn đại biểu thăm và làm việc với Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái và Trung đoàn 121.

Buổi chiều cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai tổ chức Hội đàm với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bò Kẹo và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xay Nhạ Bu Ly.