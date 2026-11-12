Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy tiếp xã giao các Đại sứ Indonesia và Timor-Leste

Sáng 12/11, đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đã tiếp xã giao Ngài Adam Mulawarman Tugio - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam; Ngài João Pereira - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste tại Việt Nam, cùng đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế đến Lào Cai tham dự Hội thảo Đối thoại chiến lược và Trao đổi học thuật quốc tế (ISDAE) 2026.

Dự buổi tiếp có đồng chí An Hoàng Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quang cảnh buổi tiếp xã giao.

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy nhiệt liệt chào mừng các Ngài Đại sứ và đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế đến thăm, làm việc tại Lào Cai; đồng thời đánh giá cao Đại học Thái Nguyên và các đối tác đã phối hợp tổ chức Hội thảo ISDAE 2026 với những nội dung hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực môi trường, giáo dục, kinh doanh và công nghệ.

Đây là diễn đàn quan trọng kết nối các nhà quản lý, nhà khoa học, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp, góp phần mở rộng cơ hội giao lưu, hợp tác và hội nhập quốc tế cho tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy nhiệt liệt chào mừng các Ngài Đại sứ và đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế đến thăm, làm việc tại Lào Cai.

Giới thiệu khái quát về tiềm năng, lợi thế của địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Lào Cai bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng mở, tiềm năng đa dạng.

Tỉnh có diện tích tự nhiên trên 13.000 km², quy mô dân số trên 1,7 triệu người; sở hữu vị trí chiến lược tại trung tâm vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đồng thời là cửa ngõ giao thương quan trọng trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, kết nối Việt Nam, ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc.

Cùng với lợi thế về vị trí địa lý, Lào Cai có hệ thống giao thông đa dạng, kết nối thuận lợi với các trung tâm kinh tế lớn; đang thu hút đầu tư Cảng hàng không Sa Pa và triển khai các định hướng phát triển tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Các đại biểu dự buổi tiếp xã giao.

Toàn tỉnh hiện có 1 khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm quốc gia, 12 khu công nghiệp và 25 cụm công nghiệp, tạo dư địa lớn thu hút các dự án đầu tư.

Lào Cai còn có thế mạnh về tài nguyên khoáng sản, nông nghiệp hàng hóa và du lịch, trong đó, trữ lượng đá vôi trắng trên 6 tỷ tấn, apatit trên 2,5 tỷ tấn; các vùng sản xuất quế, chè, cây ăn quả và dược liệu được hình thành với quy mô lớn.

Du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, với những điểm đến nổi tiếng như Sa Pa, Bắc Hà, danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải và hồ Thác Bà.

Các đại biểu dự buổi tiếp xã giao.

Trên cơ sở quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam với các quốc gia, tổ chức quốc tế, tỉnh Lào Cai mong muốn các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kết nối hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư; giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững; giao lưu văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

Trong đó, tỉnh đặc biệt quan tâm thu hút đầu tư vào các lĩnh vực logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng xanh và du lịch; thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm phát triển chuỗi giá trị quế với Indonesia, nông nghiệp thông minh với Philippines; mở rộng hợp tác học bổng, trao đổi sinh viên, giảng viên, chuyên gia và đào tạo nghề với các cơ sở giáo dục quốc tế. Đồng thời, mong muốn tăng cường phối hợp trong ứng phó biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, chuyển đổi số, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy khẳng định, Lào Cai luôn hoan nghênh, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đối tác quốc tế đến tìm hiểu, khảo sát, triển khai các chương trình hợp tác, đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Ngài Adam Mulawarman Tugio, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của lãnh đạo tỉnh Lào Cai.

Phát biểu tại buổi tiếp, Ngài Adam Mulawarman Tugio - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của lãnh đạo tỉnh Lào Cai; đồng thời đánh giá cao tiềm năng phát triển du lịch của địa phương, đặc biệt là vẻ đẹp thiên nhiên và sức hấp dẫn của Khu du lịch quốc gia Sa Pa.

Đại sứ cho biết sẽ thúc đẩy kết nối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Indonesia để tăng cường hợp tác với Lào Cai, nhất là trong lĩnh vực du lịch, giáo dục, khoa học - công nghệ và giao lưu nhân dân.

Đại sứ quán Indonesia cũng sẵn sàng giới thiệu các cơ sở giáo dục uy tín của Indonesia để nghiên cứu, triển khai các chương trình hợp tác với tỉnh.

Ngài João Pereira - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste tại Việt Nam khẳng định sẽ giới thiệu, kết nối các đoàn công tác của Chính phủ, bộ, ngành Timor-Leste đến thăm, tìm hiểu và xây dựng các chương trình hợp tác với tỉnh Lào Cai trong thời gian tới.

Ngài João Pereira - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste tại Việt Nam cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo tỉnh, đồng thời nhấn mạnh chuyến thăm Lào Cai là một hoạt động cụ thể nhằm thúc đẩy các cam kết hợp tác giữa Việt Nam và Timor-Leste.

Đại sứ đánh giá cao những đóng góp của Đại học Thái Nguyên trong đào tạo sinh viên Timor-Leste. Từ năm 2014 đến nay, đã có hơn 100 sinh viên Timor-Leste học tập tại đây, nhiều người sau khi tốt nghiệp trở về nước, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Đại sứ mong muốn tiếp tục mở rộng cơ hội học tập cho sinh viên Timor-Leste tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, công nghệ, viễn thông, giao lưu nhân dân và kết nối giữa các địa phương.

Đại sứ cũng khẳng định sẽ giới thiệu, kết nối các đoàn công tác của Chính phủ, bộ, ngành Timor-Leste đến thăm, tìm hiểu và xây dựng các chương trình hợp tác với tỉnh Lào Cai trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy tặng quà và chụp ảnh lưu niệm với các Đại sứ cùng đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế đến chào xã giao.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm và thiện chí hợp tác của các Ngài Đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế dành cho Lào Cai.

Đồng chí mong muốn, trên cơ sở những tiềm năng, lợi thế và định hướng hợp tác đã trao đổi, các Đại sứ tiếp tục là cầu nối quan trọng, thúc đẩy kết nối giữa Lào Cai với các đối tác, địa phương, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục của các nước; qua đó cụ thể hóa các cơ hội hợp tác thành những chương trình, dự án thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng trân trọng mời các Ngài Đại sứ và gia đình tiếp tục trở lại thăm Lào Cai, khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người địa phương, đồng thời khẳng định tỉnh luôn sẵn sàng đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động hợp tác được triển khai thành công.